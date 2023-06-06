白宮指解放軍咄咄逼人恐釀傷亡　北京反批美軍事挑釁

▲中國外交部發言人汪文斌（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

美國與加拿大軍艦日前執行穿越台海任務期間，美軍飛彈驅逐艦遭中共軍艦逼近，白宮國安會戰略溝通協調官柯比譴責北京在台海與南海行動日益挑釁，也警告這類行為恐釀傷亡。大陸外交部6日回嗆，真相是美國的軍用艦機不遠萬里跑到中國的家門口挑釁，是在推行航行霸權，是赤裸裸的軍事挑釁行為。

6月6日，大陸外交部發言人汪文斌主持例行記者會。有外媒提問，白宮國家安全委員會戰略溝通協調員約翰·柯比（John Kirby）稱中方軍艦和戰機的攔截行動表現出北京正變得越來越咄咄逼人，有可能導致事故。請問中方對其言論有何評論？

汪文斌回應說，「我昨天已經對美方的相關言論做出了回應，藉此機會我也願意再強調一點，那就是事實真相是美國的軍用艦機不遠萬里跑到中國的家門口挑釁，執意到中國的領海領空附近搞什麼抵近偵察，耀武揚威，這不是維護航行自由，而是在推行航行霸權，是赤裸裸的軍事挑釁行為，這種霸權行徑才是造成海空安全風險的根源。」

汪文斌強調，中方一貫尊重各國依據國際法享有的航行和飛越權利，但堅決反對以航行和飛越自由為名，危害中國主權和安全。中國軍隊依法依規開展海空現場應對相關措施，專業、合法合理。