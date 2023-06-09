美國防官員：中國侵略性演習　恐在南海或台海引衝突

▲美國國防部印太事務助理部長瑞特納（Ely Ratner）。（圖／路透）



文／中央社記者江今葉華盛頓8日專電

美國國防部印太事務助理部長瑞特納表示，中共解放軍日益挑釁與自信的演習，可能會在南海或台海引發危機或衝突，是主要問題。

瑞特納（Ely Ratner）今天出席新美國安全中心（Center for a New American Security）活動，討論印太區域建立安全架構。

近來接連發生中國日益挑釁的軍事行動，包括一架中國殲16戰機在5月26日攔截美國空軍RC-135偵察機期間，做出沒有必要的挑釁行動。之後又傳出美加軍艦執行聯合穿越台灣海峽任務期間，一艘中國軍艦一度與美軍飛彈驅逐艦鍾雲號（USS Chung-Hoon）相距不到150碼。

瑞特納特別解釋美加軍艦在台海遭到共軍攔截的行為，是解放軍一次非常危險的行動，「不是兩艘軍艦差點相撞，是一艘軍艦幾乎與另一艘依循國際法運行的船隻相撞」。

瑞特納也表示，美國仍會持續依據國際法規則，安全負責的飛行、航行與運行。

瑞特納指出，共軍在過去一段時間內空中攔截行動急劇增加，這是「更具自信、日益挑釁、不專業又冒險的不安全行動」，而中國不願與美國進行軍事對話。

中國拒絕五角大廈提出，讓美國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）與中國國防部長李尚福利用上週新加坡舉行的香格里拉對話機會，舉行雙邊會談的邀請。

在被問及核武平衡議題時，瑞特納表示，解放軍正在進行重大核武現代化，已經不是秘密，但擁有維持嚇阻力所需的能力，仍然是美國的首要任務。

白宮安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）日前曾表示，美國將再次努力拉中國參與限武談判，也有意建立一項全球協議，以明確規範人工智慧永遠不能在沒有真人參與決策下動用核武。