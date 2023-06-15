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美國務卿訪中「不預期重大突破」　重申台海和平穩定重要性

▲▼美國國務卿布林肯（Antony Blinken）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國國務卿布林肯（Antony Blinken）。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）將於18、19日訪問中國，以利穩定全球前2大經濟體及戰略競爭者的關係。國務院亞太事務助理國務卿康達（Daniel Kritenbrink）透露，華府不預期這趟行程取得突破，但將「重申美國對於維持台海和平穩定的持久利益」，並且討論烏克蘭情勢。

路透社報導，布林肯將成為5年來第一位訪中的美國國務卿，也是拜登政府2021年1月執政以來最高階的訪中官員。康達透露，「我們不會抱持…獲得某種突破或轉變的意圖前往北京，而是抱持現實、自信態度及真誠願望前往北京，盡可能以最負責任的方式，管理我們的競爭。」

布林肯原定2月訪中，卻因為間諜氣球事件推遲至今。知情人士透露，他在該趟行程計畫會見中國國家主席習近平。康達15日並未正面回應，僅稱布林肯的主要目標是與中國進行「坦承、直接且建設性的對話」，會與中國高級官員展開一系列會議。

▲▼ 美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與中國外交部長秦剛。（圖／CFP）

▲布林肯與中國外交部長秦剛。（圖／CFP）

白宮印太事務協調官康貝爾（Kurt Campbell）14日表示，華府有意建立開放的危機溝通機制，確保與中國的競爭不會演變成衝突，「我相信，國務卿布林肯將強烈主張，這些溝通方式是必要的。它們是成熟強大的軍事互動方式，避免這些關鍵溝通管道的風險太高了。」他透露，「在今後一段時間」將有「一系列雙向訪問」，但未透露詳情。

14日，中國外交部長秦剛與布林肯進行了一通緊張通話。秦剛呼籲美國停止干涉中國事務，損害中國安全，還稱美國應該尊重中國的核心關切，阻止兩國關係持續惡化。

美中關係持續惡化，在貿易、台灣問題、人權議題、華府遏止中國半導體產業等方面都出現分歧，且儘管美方一再嘗試，北京卻不願進行公開軍事對話，讓人們擔憂雙方有一天可能引爆軍事衝突。

 

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