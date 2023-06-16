　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

防衛台灣西翼　路透：日本擬向菲律賓提供軍事援助

▲▼日本首相岸田文雄2023年2月9日在東京與菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）進行會晤。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本首相岸田文雄2月9日在東京與菲律賓總統小馬可仕進行會晤。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

日本政府官員透露，日方正準備向菲律賓提供軍事援助，以利確保海上通道安全，並防衛台灣西翼，華盛頓也在就援助內容給予日方建議。路透社分析，這可能促使馬尼拉未來允許日本進入其軍事基地，將是二戰以來日本武裝力量首次重返菲律賓。但專家認為，菲國在對中關係方面非常敏感，日、美態度都相當謹慎。

▲▼日本海上保安廳、菲律賓海岸警衛隊、美國海岸警衛隊於2023年6月舉行首次海岸防衛聯合訓練。（圖／路透）

▲日本、菲律賓與美國今年6月首次舉行三方海岸防衛聯合訓練。（圖／路透）

根據路透社16日報導，隨著日本從數十年來的和平主義立場上往後退，日本政府擔憂，菲律賓成為自印尼延伸至日本這條島鏈上的薄弱地帶。日本軍方則擔心中國若侵台將引發更廣泛的衝突，首相岸田文雄也曾警告，今日的烏克蘭恐成為明日的東亞。日本4月曾表示，將向盟友國家提供雷達等軍援，官員認為，此舉將幫助菲律賓填補防禦缺口。

有3名參與國家安全戰略規劃的日本官員告訴路透社，由於日本與菲律賓存在密切的軍事關係，華府也正在就日本提供菲國何種軍事援助給予建議。其中一人更透露，軍援菲律賓是日本的倡議，而不是美方要求。

日本自衛隊前參謀總長（統合幕僚長）河野克俊則表示，向菲律賓提供雷達將有很大作用，因為這意味著兩國將可分享巴士海峽的情報訊息。巴士海峽分隔了菲律賓與台灣，被認為是在具爭議的南海與西太平洋之間航行的咽喉位置。

▲▼日本海上保安廳、菲律賓海岸警衛隊、美國海岸警衛隊於2023年6月舉行首次海岸防衛聯合訓練。（圖／路透）

▲日本海上保安廳、菲律賓海岸警衛隊、美國海岸警衛隊進行聯合演訓。（圖／路透）

日本外務省發言人表示，「我方正在選擇可用於海事監測與安全的設備，具體是什麼尚不清楚。」菲律賓外交部則表示，無法立即就日本的安全援助或日本自衛隊駐紮等發表評論。

河野克俊與接受路透社採訪的日本官員們預測，菲律賓可能會向允許美軍一樣，允許日本進入其軍事基地，允許自衛隊飛機在南海巡邏飛行。河野克俊表示，日本對菲國的軍事援助將逐步擴大，「我希望它能改變到包含提供殺傷性武器」，例如反艦飛彈等。

此前，岸田文雄2月曾與菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）在東京達成救災方面的合作協議，並承諾價值6000億日圓的發展援助與投資。今年3月日本觀察了美菲軍事演習後，6月初進行了日本海上安保廳與美、菲海岸警衛隊的首次聯合訓練。專家表示，這些可能都是日本與菲律賓簽署相互准入協定（RAA），允許對方軍隊進入領土部署的前兆。

其中一名受訪的日本官員表示，若馬尼拉接受內容，兩國協議很可能在一年內達成。日本防衛省智庫「防衛研究所」資深研究員石原雄介（Yusuke Ishihara）分析，自菲律賓政府換屆以來，菲律賓持續發出積極訊號，這意味著可能很快就會達成協議，但是日本與美國在與菲律賓的三方會談中都非常謹慎，因為菲律賓在對中關係上很敏感，「不僅是國防，還要透過經濟、經濟安全議題讓菲律賓放鬆下來。」

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
「抹布牛肉麵」火速清空店面　昔日月租曝光！房仲：會秒租
快訊／口罩男離婚了！　樂兒發病躲角落：說不難過是不可能的
許傑輝性騷2員工！　公視證實曾下通牒：再犯就走人
快訊／全台免費！　幼兒園幼童「免費驗巴比妥、BZD」
快訊／雨狂倒像颱風！　大雷雨轟雙北1小時
載兒上學被撞死！他國中會考5A滿級分：謝謝天上的媽媽
快訊／午後雨彈開轟！5縣市大雨特報　警戒到入夜
「男友公園性侵女性未遂」當紅女星求情！　最辣國文師洩4點身分

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

18歲媽出門跑趴6天！　女嬰被獨自丟在家「活活餓死」

北約秘書長：烏克蘭飛行員正接受F-16戰機飛行培訓

街頭行刑式槍決！　新加坡商人「疑遭買兇」爆頭慘死菲律賓

防衛台灣西翼　路透：日本擬向菲律賓提供軍事援助

遭閃電劈中「穿對鞋子」救回一命　她幸運逃死後曝：好像宿醉

28歲女和男友離奇暴斃飯店房間　「身上無外傷」警推判1原因死亡

百萬隻食肉蟋蟀入侵家園　女驚悚目睹「同類相食」末日景象瘋傳

希臘移民船沉沒「艙內塞滿100名兒童」尚未尋獲　死亡數恐達數百

巴西男星遭勒斃「塞木箱」慘死！兇手抓到了　竟是前電視製作人

北韓射彈！　美日韓國安首長聲明譴責：公然違反安理會決議

許傑輝宣布「即日退出演藝圈」！　遭黃云歆、短今痛揭「私下指導真相」

詐團少年吞贓款遭虐亡　運屍車還被送洗滅證！

左左右右現身街舞比賽　蛻變15歲少女實力驚人

抹布水牛肉麵結束營業　店家打包現況曝光！

兒不吃飯...媽假裝打電話　他聽老師名字立刻動筷子

BTS柾國直播中睡著「670萬人圍觀」！　狂碎念：怎麼不睏...下一秒睡翻XD

1噸重鋁錠藏市值4億K他命　狗聞不出！出動電鋸才撬開

相思樹壓死婦...女兒悲痛表態　東海大學發5點聲明回應

梅西說完「端午安康」離場　300萬大陸粉絲傻眼：人呢

「車別開進十分老街」女導遊勸阻...慘被飛踢重摔　兇狠畫面曝

18歲媽出門跑趴6天！　女嬰被獨自丟在家「活活餓死」

北約秘書長：烏克蘭飛行員正接受F-16戰機飛行培訓

街頭行刑式槍決！　新加坡商人「疑遭買兇」爆頭慘死菲律賓

防衛台灣西翼　路透：日本擬向菲律賓提供軍事援助

遭閃電劈中「穿對鞋子」救回一命　她幸運逃死後曝：好像宿醉

28歲女和男友離奇暴斃飯店房間　「身上無外傷」警推判1原因死亡

百萬隻食肉蟋蟀入侵家園　女驚悚目睹「同類相食」末日景象瘋傳

希臘移民船沉沒「艙內塞滿100名兒童」尚未尋獲　死亡數恐達數百

巴西男星遭勒斃「塞木箱」慘死！兇手抓到了　竟是前電視製作人

北韓射彈！　美日韓國安首長聲明譴責：公然違反安理會決議

男鄰居「裸身趴地」偷窺1年多！她嚇傻：報警、投訴都沒用

賴清德處理性騷案獲35％民眾肯定　綠委：斷然處置讓選民信任

端午佳節消防不停歇　友愛市場自治會贈百粽慰勞南消七大隊

台東成功警前進校園　進行「防空避難設施」宣導

少年車手頭吞500萬被虐死棄屍　冷血主嫌南投落網...正面長相曝光

聘僱外籍看護家庭也可申請長照服務　失能2至8級不同額度

習近平見比爾蓋茲：中美關係基礎在民間　寄希望於美國人民

快訊／口罩男離婚了！　樂兒「發病躲角落」：以為可以笑著說再見

公牛開放交易拉文　美媒曝熱火有「最佳包裹」

搶花豹獵物還不夠！2母獅趕盡殺絕置死地　下秒意外引象群助逃脫

差點成佳餚！車騎一半猛虎竄出　催油門崩潰逃25秒 網歪：車哪牌？

國際熱門新聞

太渣！她婚前才知未婚夫真相　崩潰分手

人夫自曝「婚姻幸福秘訣」：定期偷吃

遊日注意！　他戴「金項鍊」竟被當罪犯看待

11歲還不會上廁所！瑞士尿布小童激增

19歲女突然離奇懷孕　稱遭「邪靈」侵犯

越南下龍灣40度高溫又遇大停電　遊客連夜逃

印度夫妻尋短 新生嬰兒伴屍3天奇蹟存活

新天鵝堡女遊客遇性騷　遭拋落深谷亡

中頭獎　他在墓地席開200桌「謝鬼」

各國胸部尺寸排名　挪威D罩杯奪冠

投資人押注升息將告終　美股收高428點

28歲女假冒17歲高中生　上學1年才發現原因曝光

《ETtoday》連續6年　網媒排名第一

澳洲戰爭英雄變殺人犯　告媒體誹謗又敗訴

更多熱門

相關新聞

美日韓國安首長聯合聲明　譴責北韓射彈

美日韓國安首長聯合聲明　譴責北韓射彈

北韓15日晚間朝東海（日本海）發射2枚短程彈道飛彈，為4月中試射洲際飛彈後時隔63天射彈。美國、日本及南韓國安首長3方會談中得知北韓射彈，當晚發表聯合聲明，譴責北韓挑釁行為。

近6年來首度　美核動力潛艦訪釜山港

近6年來首度　美核動力潛艦訪釜山港

時隔15天！南韓軍方打撈到「北韓火箭殘骸」

時隔15天！南韓軍方打撈到「北韓火箭殘骸」

美智庫分析福建艦「甲板大裂縫」真相

美智庫分析福建艦「甲板大裂縫」真相

北韓朝東海發射彈道飛彈　警告美韓軍演

北韓朝東海發射彈道飛彈　警告美韓軍演

關鍵字：

菲律賓日本日本自衛隊軍事援助美日菲軍武國際軍武日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

獨／《終極三國》3女星都受害！　被許傑輝咬下唇、表演賞巴掌「不准告訴公司」

醫點名「5款超商飲料」不鹹卻高鈉！喝多恐尿結石

1300萬買房「貸款要還2200萬」！女撐不住壓力跳樓亡

日月潭驚見「巨大魚頭吞九蛙」奇景！　魚眼暗藏秘密

許傑輝小18歲系花嫩妻曝光！

入境台灣見入國登記表　她氣到撕爛：算哪門子的國

琵琶女神控男YTR要求泡鴛鴦浴　不陪睡就翻臉

「拍手聲」誘童　父母看監視器嚇瘋

5億高中生持「黑令旗」酆都大帝乩身：認罪來不及了

許傑輝受害者突求情「不要封殺他」

周董MV「吵什麼吵」 賴清德回應了

許傑輝引退…「火寮一哥」免死！

最高可領15.6萬！　勞動部發錢、成功就業給獎勵金

許傑輝錄影「向女星伸手」…小18歲妻當面警告

女導遊穿「貼膚寬褲」被疑賣色　旅遊公司：已教育她

更多

最夯影音

更多
許傑輝宣布「即日退出演藝圈」！　遭黃云歆、短今痛揭「私下指導真相」

許傑輝宣布「即日退出演藝圈」！　遭黃云歆、短今痛揭「私下指導真相」
詐團少年吞贓款遭虐亡　運屍車還被送洗滅證！

詐團少年吞贓款遭虐亡　運屍車還被送洗滅證！

左左右右現身街舞比賽　蛻變15歲少女實力驚人

左左右右現身街舞比賽　蛻變15歲少女實力驚人

抹布水牛肉麵結束營業　店家打包現況曝光！

抹布水牛肉麵結束營業　店家打包現況曝光！

兒不吃飯...媽假裝打電話　他聽老師名字立刻動筷子

兒不吃飯...媽假裝打電話　他聽老師名字立刻動筷子

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面