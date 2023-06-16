防衛台灣西翼　路透：日本擬向菲律賓提供軍事援助

▲日本首相岸田文雄2月9日在東京與菲律賓總統小馬可仕進行會晤。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

日本政府官員透露，日方正準備向菲律賓提供軍事援助，以利確保海上通道安全，並防衛台灣西翼，華盛頓也在就援助內容給予日方建議。路透社分析，這可能促使馬尼拉未來允許日本進入其軍事基地，將是二戰以來日本武裝力量首次重返菲律賓。但專家認為，菲國在對中關係方面非常敏感，日、美態度都相當謹慎。

▲日本、菲律賓與美國今年6月首次舉行三方海岸防衛聯合訓練。（圖／路透）

根據路透社16日報導，隨著日本從數十年來的和平主義立場上往後退，日本政府擔憂，菲律賓成為自印尼延伸至日本這條島鏈上的薄弱地帶。日本軍方則擔心中國若侵台將引發更廣泛的衝突，首相岸田文雄也曾警告，今日的烏克蘭恐成為明日的東亞。日本4月曾表示，將向盟友國家提供雷達等軍援，官員認為，此舉將幫助菲律賓填補防禦缺口。

有3名參與國家安全戰略規劃的日本官員告訴路透社，由於日本與菲律賓存在密切的軍事關係，華府也正在就日本提供菲國何種軍事援助給予建議。其中一人更透露，軍援菲律賓是日本的倡議，而不是美方要求。

日本自衛隊前參謀總長（統合幕僚長）河野克俊則表示，向菲律賓提供雷達將有很大作用，因為這意味著兩國將可分享巴士海峽的情報訊息。巴士海峽分隔了菲律賓與台灣，被認為是在具爭議的南海與西太平洋之間航行的咽喉位置。

▲日本海上保安廳、菲律賓海岸警衛隊、美國海岸警衛隊進行聯合演訓。（圖／路透）

日本外務省發言人表示，「我方正在選擇可用於海事監測與安全的設備，具體是什麼尚不清楚。」菲律賓外交部則表示，無法立即就日本的安全援助或日本自衛隊駐紮等發表評論。

河野克俊與接受路透社採訪的日本官員們預測，菲律賓可能會向允許美軍一樣，允許日本進入其軍事基地，允許自衛隊飛機在南海巡邏飛行。河野克俊表示，日本對菲國的軍事援助將逐步擴大，「我希望它能改變到包含提供殺傷性武器」，例如反艦飛彈等。

此前，岸田文雄2月曾與菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）在東京達成救災方面的合作協議，並承諾價值6000億日圓的發展援助與投資。今年3月日本觀察了美菲軍事演習後，6月初進行了日本海上安保廳與美、菲海岸警衛隊的首次聯合訓練。專家表示，這些可能都是日本與菲律賓簽署相互准入協定（RAA），允許對方軍隊進入領土部署的前兆。

其中一名受訪的日本官員表示，若馬尼拉接受內容，兩國協議很可能在一年內達成。日本防衛省智庫「防衛研究所」資深研究員石原雄介（Yusuke Ishihara）分析，自菲律賓政府換屆以來，菲律賓持續發出積極訊號，這意味著可能很快就會達成協議，但是日本與美國在與菲律賓的三方會談中都非常謹慎，因為菲律賓在對中關係上很敏感，「不僅是國防，還要透過經濟、經濟安全議題讓菲律賓放鬆下來。」