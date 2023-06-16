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時隔15天！南韓軍方打撈到「北韓火箭殘骸」　巨大圓筒疑第2節箭體

▲▼北韓5月31日發射搭載軍事偵察衛星「萬里鏡-1號」的載運火箭「千里馬1型」失敗，南韓軍方6月15日打撈到推測是第二節箭體的殘骸。（圖／路透）

▲北韓發射搭載間諜衛星的「千里馬1型」火箭，但失敗墜海，南韓軍方6月15日打撈到推測是第二節箭體的殘骸。（圖／路透，下同）

記者張寧倢／編譯

北韓（朝鮮）5月31日發射搭載軍事偵察衛星的「千里馬1型」火箭，但在分離第二節火箭時點火失敗，而墜入南韓全羅北道於靑島以西200多公里海域。南韓軍方時隔15天成功打撈到北韓所謂「航太運載器」的部分殘骸，此圓筒狀物體長15公尺、直徑約2.5公尺，印有「天馬」的韓文字樣，估計是第二節火箭箭體。

▲▼北韓5月31日發射搭載軍事偵察衛星「萬里鏡-1號」的載運火箭「千里馬1型」失敗，南韓軍方6月15日打撈到推測是第二節箭體的殘骸。（圖／路透）

根據韓聯社報導，南韓聯合參謀本部16日表示，韓軍15日晚間8時50分左右成功打撈到北韓宣稱的「航太運載器」的部分圓筒狀殘骸，推測是千里馬-1型火箭3節箭體中的第2節部分，上頭除了印有「天馬」的韓文字樣，還有飛天馬的圖像標誌。

然而，北韓聲稱搭載的間諜衛星「萬里鏡-1號」與第1、3節火箭箭體則尚未被發現，南韓軍方將持續進行打撈作業，目前已尋獲的物體將交由國防科學研究所等專門機構進行精密分析，以評估載運火箭的整體性能、是否使用外國生產零件、技術水準等細節。

▲▼北韓5月31日發射搭載軍事偵察衛星「萬里鏡-1號」的載運火箭「千里馬1型」失敗，南韓軍方6月15日打撈到推測是第二節箭體的殘骸。（圖／路透）

南韓軍方在北韓發射運載火箭約90分鐘後，在墜海區域發現了疑似火箭殘骸的漂浮物，先在上頭綑綁黃色浮力袋以防沉沒。不料，殘骸重量過重，在打撈過程中脫落設備後沉入75公尺深的海底。

韓軍隨後投入3500噸級「統營號」和「光陽號」救援艦（ATS-Ⅱ），以及3200噸級「清海鎮號」潛艇救援艦（ASR）在內等艦艇與飛機，配合海軍海難救援隊（SSU）潛水員進行打撈，時隔15天成功撈起部分殘骸。在此過程中，中國船隻也出現在附近。

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