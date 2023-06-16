美國智庫分析福建艦「甲板大裂縫」真相：嚴重低估中國軍事實力

▲美國智庫分析福建艦「甲板大裂縫」真相。（圖／翻攝自騰訊軍事）

記者林彥臣／綜合報導

讓中國高度期待的「福建艦」航母，傳出疑似飛行甲板出現大裂縫的情況，讓國外網友質疑中國造艦能力。美國重要智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）就對福建艦疑似出現大裂縫的情況做出研究報告，並且強調不可低估中國軍事實力的增長。

報告指出，「福建艦」航母甲板出現大裂縫，相關報導是錯誤的，5月15日拍攝的商業衛星圖像顯示，甲板上沒有裂縫或類似痕跡的跡象，也沒有對甲板的這些部分進行大型作業的現象，換句話說「沒有進行任何維修」。

分析師認為，被誤認為裂縫的條紋，實際上是液體匯集在甲板上，形成類似小溪流淌的型態。

分析2022年9月8日和2023年4月23日的舊圖像顯示，液體似乎起源於船隻的左舷，並流向右舷。這有理論依據，因為船隻繫在右舷的碼頭上，有時會因潮汐波動而導致輕微傾斜。

報告指出，事實上，在過去的圖像中，條紋在不同的時間，出現在不同的地方，進一步證明這些不是裂縫。

【CSIS發表報告 ... 由世界特種部隊與軍武資料庫發佈於 2023年6月15日 星期四

報告強調，廣泛傳播這種錯誤資訊將是危險的！不少網友紛紛發帖評論「裂痕」，嘲諷中國軍隊和武器裝備的整體水準，接受這些說法可能會「嚴重低估」中國不斷增長的軍事實力。

報告最後呼籲，了解「真正的缺陷和弱點」對於做「中國軍隊分析」來說很重要，但是採用捏造和炒作的錯誤信息，則是無濟於事。