通勤月票搭台鐵！5款列車不能搭「被逮罰5成」　遇誤點不適用退費

▲通勤月票搭乘台鐵，需走專用通道。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

北中南3大生活圈通勤月票今(15日)開賣，7月1日正式使用，可搭捷運、台鐵、輕軌、公車、客運等交通運具，其中使用月票搭台鐵，不可跨出該生活圈範圍，否則比照電子票證全程扣款，且不可搭EMU3000型新自強號、普悠瑪號、太魯閣號等5款特定列車，抓到需補票並加收5成，一旦遇誤點，不適用延誤退費規定。

三大生活圈通勤月票開賣了，其中北北基桃1200元、中彰投苗699或999元、南高屏999元，另縣市內通勤月票還有自299元到699元不等優惠，可搭捷運、輕軌、台鐵、公車、客運、公共自行車、渡輪等各生活圈不等的7大運具，月票啟用後30天內不限次數搭到飽，一年有800萬到1100萬人受惠。

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不過其中通勤月票初期搭台鐵，需留意僅能走「TPASS專用通道」刷卡，一般閘門不可通行，月票專用通道每分鐘可通過40人，各進出口除至少設置一處月票專用通道外，台北車站與捷運共構處則設有4處專用通道，約有一半閘門規劃通勤月票通道。

針對通勤月票搭乘台鐵使用規則，台鐵局也已經在官網公告相關規定，明訂進出站僅限各生活圈適用車站，以基北北桃為例，僅能進出該生活圈42個車站，中彰投苗僅適用中部53個車站，南高屏生活圈適用52個車站，若進出站超出該生活圈車站範圍，則不適用月票優惠，全程以電子票證收費扣款。

▲使用通勤月票搭乘台鐵，需走專用通道。（圖／記者李姿慧攝）

此外，台鐵局也表示，若旅客使用通勤月票走一般閘門，將被擋無法通行，得改走專用通道，出站也同樣得走月票專用通道，否則無法出站。另若是搭乘區間超過生活圈，只要進出車站設有專用通道，且電子票證中有月票方案，也得走專用通道，若跨區車站無專用通道，則可走一般閘門。

此外，通勤月票並非所有台鐵列車都能搭乘，需比照現行電子票證搭車規定，EMU3000型新自強號、普悠瑪號、太魯閣號、觀光列車、團體列車等不能無票站位搭乘，違者需補票並加收50%票價。其他包括一般自強號、區間車等不限搭乘車種，如搭乘對號列車不另行劃座。

另使用通勤月票搭乘台鐵，若遇上列車延誤，即便延誤超過45分鐘，仍不適用退費或延長使用期限規定。