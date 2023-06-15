　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

通勤月票搭台鐵！5款列車不能搭「被逮罰5成」　遇誤點不適用退費

▲▼台鐵,TPASS,通勤月票,通道,閘門,專用通道。（圖／記者李姿慧攝）

▲通勤月票搭乘台鐵，需走專用通道。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

北中南3大生活圈通勤月票今(15日)開賣，7月1日正式使用，可搭捷運、台鐵、輕軌、公車、客運等交通運具，其中使用月票搭台鐵，不可跨出該生活圈範圍，否則比照電子票證全程扣款，且不可搭EMU3000型新自強號、普悠瑪號、太魯閣號等5款特定列車，抓到需補票並加收5成，一旦遇誤點，不適用延誤退費規定。

三大生活圈通勤月票開賣了，其中北北基桃1200元、中彰投苗699或999元、南高屏999元，另縣市內通勤月票還有自299元到699元不等優惠，可搭捷運、輕軌、台鐵、公車、客運、公共自行車、渡輪等各生活圈不等的7大運具，月票啟用後30天內不限次數搭到飽，一年有800萬到1100萬人受惠。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過其中通勤月票初期搭台鐵，需留意僅能走「TPASS專用通道」刷卡，一般閘門不可通行，月票專用通道每分鐘可通過40人，各進出口除至少設置一處月票專用通道外，台北車站與捷運共構處則設有4處專用通道，約有一半閘門規劃通勤月票通道。

針對通勤月票搭乘台鐵使用規則，台鐵局也已經在官網公告相關規定，明訂進出站僅限各生活圈適用車站，以基北北桃為例，僅能進出該生活圈42個車站，中彰投苗僅適用中部53個車站，南高屏生活圈適用52個車站，若進出站超出該生活圈車站範圍，則不適用月票優惠，全程以電子票證收費扣款。

▲▼台鐵,TPASS,通勤月票,通道,閘門,專用通道。（圖／記者李姿慧攝）

▲使用通勤月票搭乘台鐵，需走專用通道。（圖／記者李姿慧攝）

此外，台鐵局也表示，若旅客使用通勤月票走一般閘門，將被擋無法通行，得改走專用通道，出站也同樣得走月票專用通道，否則無法出站。另若是搭乘區間超過生活圈，只要進出車站設有專用通道，且電子票證中有月票方案，也得走專用通道，若跨區車站無專用通道，則可走一般閘門。

此外，通勤月票並非所有台鐵列車都能搭乘，需比照現行電子票證搭車規定，EMU3000型新自強號、普悠瑪號、太魯閣號、觀光列車、團體列車等不能無票站位搭乘，違者需補票並加收50%票價。其他包括一般自強號、區間車等不限搭乘車種，如搭乘對號列車不另行劃座。

另使用通勤月票搭乘台鐵，若遇上列車延誤，即便延誤超過45分鐘，仍不適用退費或延長使用期限規定。

【你可能也想看】
►北中南通勤月票7月上路！1年1100萬人受惠　「下波9縣市拚優惠」
►北中南通勤月票開賣！7大運具搭到飽　票價、用法一次看
►60元便當「滷豆皮」消失！台鐵：定期調整菜色　「這些便當還有」

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
「車別開進十分老街！」　女勸阻慘遭飛踢重摔
《魷魚遊戲2》「超強實力派偶像」爆重磅加入
高雄虐殺丟山區！　車廠員工洗到運屍車：超衰的
快訊／國3事故！　多元計程車「乘客當場命危」
梅西說完「4字」就離場　300萬中國粉絲大傻眼
每月領1.3萬、買家電退稅2000「今開放申請」！　條件一次

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

鼓勵在地就學！新北教育局祭出獎學金　最高可領12萬元

首位新南向生獲「iPAS機器人」證照　崑大菲籍生陶開明錄取國立研究所

外送員硬塞紅包！妹子嚇壞「怕是邪門的東西」　網曝真實用意

通勤月票搭台鐵！5款列車不能搭「被逮罰5成」　遇誤點不適用退費

幼兒園尿檢最新結果曝！累計29童就醫　諮詢專線破百通

南高屏大雨特報！由南往北雨漸增　氣象局示警「今明嚴防豪雨彈」

格致中學「首屆建北班」傳捷報　8成考生達前3志願錄取標準

41歲「野獸」林志傑依然猛　3分球動作超鬼！球迷曝2字成功關鍵

台灣防疫失敗？李秉穎說話了：我們還好好在這「死亡率很低耶」

高鐵祭回數票限時優惠！7／1起3個月內「搭好搭滿」　最多享55折

1噸重鋁錠藏市值4億K他命　狗聞不出！出動電鋸才撬開

「5億高中生」10大證據　夏男假結婚恐拿不到遺產

葬禮上棺材發出碰碰聲　老婦當眾復活嚇壞親友

陳志強曝夫妻倆「每晚睡前必合唱」！　出賣曾智希睡相...網笑：記得報平安

撞擊瞬間曝光！2女碩生雙載「直撞路樹」噴飛…翻滾摔溝1死1重傷

徐若瑄拍吻戲遭揩油「假公濟私」　為戲忍耐：再一次會選擇賞他6巴掌！

瘦子連線歐陽靖重現：小跑豬來了～　諧音歪樓變迷因..兩人笑瘋

魏如萱深夜「接小14歲陳昊森回家」　曾直播認「勾引過」..離婚1年爆3緋聞

游淑慧爆政院顧問鄭宏輝性騷　受害女控遭強吻、示意口交

許傑輝遭控表演課性騷道歉　鍾欣凌：每個人都在記取教訓

鼓勵在地就學！新北教育局祭出獎學金　最高可領12萬元

首位新南向生獲「iPAS機器人」證照　崑大菲籍生陶開明錄取國立研究所

外送員硬塞紅包！妹子嚇壞「怕是邪門的東西」　網曝真實用意

通勤月票搭台鐵！5款列車不能搭「被逮罰5成」　遇誤點不適用退費

幼兒園尿檢最新結果曝！累計29童就醫　諮詢專線破百通

南高屏大雨特報！由南往北雨漸增　氣象局示警「今明嚴防豪雨彈」

格致中學「首屆建北班」傳捷報　8成考生達前3志願錄取標準

41歲「野獸」林志傑依然猛　3分球動作超鬼！球迷曝2字成功關鍵

台灣防疫失敗？李秉穎說話了：我們還好好在這「死亡率很低耶」

高鐵祭回數票限時優惠！7／1起3個月內「搭好搭滿」　最多享55折

2天前才求婚成功！37歲男游湖翻船　「為了救未婚妻」溺水身亡

鼓勵在地就學！新北教育局祭出獎學金　最高可領12萬元

尖鼻男偷走「女兒的無價回憶」民眾PO影片盼逮賊　警：鎖定通緝犯

民眾黨成第二大黨　許甫曝未來努力目標

收容所等7年終於有家！年邁汪到新家開心笑了　阿嬤狂讚聰明又乖

餵藥案過於低調遭藍大老憂心　侯友宜籲司法單位快釐清事實

超怪力！阿庫納雙重戰連續開轟　6發大號全壘打超越群雄

新北國王爭冠失利「剩11人」感謝球迷　他被忽略不滿發聲

瑞芳男抓小浪貓「當球重摔2次」打滾慘叫　里長氣：還想拿磚塊砸

首位新南向生獲「iPAS機器人」證照　崑大菲籍生陶開明錄取國立研究所

鸚鵡熱唱《你不是真正的快樂》　陶醉模樣讓網友噴笑：五迷4ni

生活熱門新聞

清晨驚見「颮線」！3縣市大雨　今起3天全台最劇

彈出SIM卡「日本收110元」　台人批不友善！網逆風挺

勞動部發錢「1圖看懂申請條件」　每月最高領1萬3

中場休息結束！　5天預測雨量「紫一片」

全台一路下到周末　端午連假天氣曝

無三高！他48歲就心梗　醫曝「2食物」釀禍

高中營養午餐「整桶像廚餘」！家長怒公審

5大病毒流行中！小孩紛紛出現這症狀　家長緊張掛急診

廣末涼子出軌風向變了？他讚：性騷者可參考

入境台灣見入國登記表　她氣到撕爛：算哪門子的國

聊天突傳「這1個字」　看起來超兇！一票人喊母湯

威力彩連16槓！今晚飆5.9億　4星座4生肖財運旺

國軍邀請許藍方演講遭質疑　她高EQ回應

全台7大正妹女警一次看！她撞臉林明禎

更多熱門

相關新聞

臺中市境內通勤月票市民早鳥199

臺中市境內通勤月票市民早鳥199

臺中市政府配合行政院「中央促進公共運輸使用方案」，推動「臺中市公共運輸定期票」及「中彰投苗公共運輸定期票」方案。此外，市府加碼限時推出全國唯一、且全國最便宜的「市民限定早鳥優惠方案」，優先照顧市民，以實惠的價格鼓勵民眾搭乘大眾交通運輸工具。

貨物列車失去動力！卡在半途　台鐵瀧溪-大武行車中斷1.5小時

貨物列車失去動力！卡在半途　台鐵瀧溪-大武行車中斷1.5小時

北中南通勤月票開賣！7大運具搭到飽　票價、用法一次看

北中南通勤月票開賣！7大運具搭到飽　票價、用法一次看

南高屏999元通勤月票7/1起納台鐵

南高屏999元通勤月票7/1起納台鐵

北中南通勤月票7月上路！1年1100萬人受惠　「下波9縣市拚優惠」

北中南通勤月票7月上路！1年1100萬人受惠　「下波9縣市拚優惠」

關鍵字：

台鐵通勤月票

讀者迴響

熱門新聞

許傑輝連環爆性騷！《我的婆婆2》證實停拍他戲份

短今驚爆遭「許先生」小房間摸胸！

清晨驚見「颮線」！3縣市大雨　今起3天全台最劇

違停開車門害死22歲騎士　遭罰不服敗訴

老翁怒搧大學生4巴掌後猝死　家屬索賠215萬

彈出SIM卡「日本收110元」　台人批不友善！網逆風挺

抓包老公偷吃19歲嫩妹！國光女神淨身出戶

「這台吃電怪獸」竟不准拔插頭！苦主硬拔...下場哭了

勞動部發錢「1圖看懂申請條件」　每月最高領1萬3

第6代「國產HONDA CR-V」來了

中場休息結束！　5天預測雨量「紫一片」

廣末涼子老公「臉色凝重發聲」！

貓鯊翻肚不動　園方貼告示笑翻網

快訊／宋仲基當爸了！寶寶性別曝光

廣末涼子「赤裸偷情日記」曝光了！小王爽炫耀交往女神

更多

最夯影音

更多
1噸重鋁錠藏市值4億K他命　狗聞不出！出動電鋸才撬開

1噸重鋁錠藏市值4億K他命　狗聞不出！出動電鋸才撬開
「5億高中生」10大證據　夏男假結婚恐拿不到遺產

「5億高中生」10大證據　夏男假結婚恐拿不到遺產

葬禮上棺材發出碰碰聲　老婦當眾復活嚇壞親友

葬禮上棺材發出碰碰聲　老婦當眾復活嚇壞親友

陳志強曝夫妻倆「每晚睡前必合唱」！　出賣曾智希睡相...網笑：記得報平安

陳志強曝夫妻倆「每晚睡前必合唱」！　出賣曾智希睡相...網笑：記得報平安

撞擊瞬間曝光！2女碩生雙載「直撞路樹」噴飛…翻滾摔溝1死1重傷

撞擊瞬間曝光！2女碩生雙載「直撞路樹」噴飛…翻滾摔溝1死1重傷

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面