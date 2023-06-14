北中南通勤月票7月上路！1年1100萬人受惠　「下波9縣市拚優惠」

▲行政院長陳建仁(左3)、副院長鄭文燦(左2)、交長王國材(右3)出席「TPASS行政院通勤月票啟動記者會」。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

北中南三大生活圈通勤月票7月1日上路，明（15日）開賣，北北基桃1200元、中彰投苗699或999元、南高屏999元，另都市內通勤月票各地不同自299元到699元不等，交通部今舉辦啟用典禮，行政院長陳建仁致詞時表示，通勤月票1年預估將有800萬到1100萬人可受惠。交部表示，後續還有9縣市要推，將盡快審查上路。

三大生活圈通勤月票可使用在捷運、公車、客運、台鐵、公共自行車及各縣市公共運具，30天內不限次數搭乘。交通部今舉辦TPASS通勤月票使用典禮，基北北桃、中彰投苗、南高屏等三大生活圈、11縣市，以及各交通運具和電子票證公司也出席。

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行政院長陳建仁致詞時表示，透過通勤月票降低通勤族負擔，降低空氣汙染，達到淨零碳排目標，減少交通壅塞，是中央和地方、政府和民間等一起努力的成果，希望民眾多購買月票，享受舒適、方便、省錢的通勤方式，三大生活圈通勤月票的設計，各縣市都花很多心血，才能把中央主導地方配合的通勤月票方案推廣，包括捷運、台鐵、客運、公車、自行車和渡輪等都可選擇搭乘，每月將有60萬人使用，1年有800萬到1100萬人受惠。

行政院副院長鄭文燦則表示，通勤月票透過疫後特別預算擴大交通運輸補貼，降低通勤族負擔，總統蔡英文和行政院長陳建仁第一時間就拍板定案，國家花這麼多預算，讓人本交通更綠色、低碳，讓上班降低交通負擔且最多可打到3折。

▲台鐵設置TPASS通勤月票專用通道，使用月票旅客需走該通道才不會被扣款。（圖／記者李姿慧攝）

鄭文燦舉例，一個月4千元交通費，會降到1200元還可以吃到飽，觀光客短時間也可以使用各種交通運具，這個政策沒有偏廢，三大生活圈受惠人口占全國8成，其他縣市也會陸續上路，希望上班族都可以照顧到，讓效益發揮到最大，各種建設會因為通勤月票提高公共運輸覆蓋率，難得有個政策朝野和全民都支持，期盼持續往前走。

交通部長王國材則表示，通勤月票政策是今年初的構想，即將馬上在7月1日實施，不但能節能減碳、減輕通勤族負擔，還能讓城市人口分散、不要太集中，該政策性因素很重要，感謝總統蔡英文、院長陳建仁和副院長鄭文燦，這個構想是他們倡議的，交通部包括公路總局從今年初開始籌備，過程謝謝11個縣市政府對政策支持和系統建置，也有客運業、票證業一起努力，才得以7月實施。

王國材強調，基北北桃、中彰投苗、南高屏等三大生活圈在電子票證比較有經驗，因此7月先上路，11個縣市可以搭7種交通運具，透過跨區和公共運輸票證，基北北桃通勤月票從桃園到基隆暢行無阻，通勤月票6月15日開賣票卡，之後可以加值，後續還有9個縣市提出通勤月票方案，交通部也會趕快來審查和上路。