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臺中市境內通勤月票　市民早鳥只要199　6月15日起預售！

▲▼台中,通勤月票,公共運輸定期票。（圖／台中市政府提供）

▲臺中市民早鳥優惠預購五星級通勤月票。

圖、文／臺中市政府提供

臺中市政府配合行政院「中央促進公共運輸使用方案」，推動「臺中市公共運輸定期票」及「中彰投苗公共運輸定期票」方案。此外，市府加碼限時推出全國唯一、且全國最便宜的「市民限定早鳥優惠方案」，優先照顧市民，以實惠的價格鼓勵民眾搭乘大眾交通運輸工具。

臺中市境內市民每人每月299元、非市民每人每月599元；中彰投苗公共運輸定期票市民每人每月699元、非市民每人每月999元。市民持定期票即可無限次搭乘大眾運輸工具，適用運具包含臺中市境內捷運、臺鐵、市區客運及公共自行車（前30分鐘免費）等。

目前臺中市推出「市民專享五星級早鳥優惠」，於6月15日至6月30日預售期間購買臺中市境內定期票，即可以首月199元的價格享有專屬臺中市民優惠！交通局表示，市民早鳥199優惠方案預購地點，包含臺中市29個區公所及捷運綠線全線18個車站。於7月1日定期票正式上路後，購買定期票的地點將擴大加入臺鐵車站及南投客運高鐵臺中站與總達客運干城站，屆時，臺中境內共計有72處、中彰投苗地區合計有140處皆為購票地點。

▲▼台中,通勤月票,公共運輸定期票。（圖／台中市政府提供）

▲臺中市民早鳥專享五星級199優惠。

交通局指出，初期定期票方案，將採電子票證乘車的實體卡定期票；民眾可持任一加值足額的全票電子票證，至指定地點臨櫃購買。如欲以臺中市境內市民身分購買的民眾，建議先完成綁定「臺中市民限定」卡片手續後，並完成儲值再持該張卡片前往購買；若市民日前「雙十公車」已綁定「市民限定」身分，亦可直接證明為臺中市民。另，交通局提醒，定期票須於購買後當日30日內啟用；且由於每人限綁定一張卡，綁卡後請務必好好保存，勿借用予他人。

▲▼台中,通勤月票,公共運輸定期票。（圖／台中市政府提供）

▲臺中市捷運。

交通局表示，公共運輸定期票預計於7月1日正式上路，為避免初期購買人數過多，建議民眾可提前至指定販售地點預購定期票，於預售期間內購買皆可享有五星早鳥優惠！

臺中市邀請市民朋友一起響應公共運輸政策，共同打造低碳城市，迎接美好生活品質。

（臺中市政府 廣告）

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台中通勤月票公共運輸定期票

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