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南高屏999元通勤月票來了！7／1起納台鐵　高雄5大捷運站開放預購

▲▼高雄市政府攜手台南市政府、屏東縣政府推出南高屏999通勤月票，高雄TPASS卡自6月15日開放高捷指定5處車站限量預購。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄市政府攜手台南市政府、屏東縣政府推出南高屏999通勤月票，高雄TPASS卡自6月15日開放高捷指定5處車站限量預購。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市區399通勤月票，自4月27日於MeNGo平台開賣後，月票銷售量單月成長逾3倍，7月1日起納入台鐵高雄（大湖-九曲堂）區間服務，加量不加價同樣只要399元，預計加入民眾最期待的台鐵服務後，銷售量能突破5倍。同時，高雄市政府也攜手台南市政府、屏東縣政府推出南高屏999通勤月票，高雄TPASS卡自6月15日開放高捷指定5處車站限量預購。

交通局表示，7月1日將推出南高屏999通勤月票方案，適用南高屏三縣市內捷運、臺鐵、市區客運（公車式小黃）、公路客運、公共自行車（前30分鐘免費）及渡輪（鼓山-旗津、前鎮-中洲），串聯南台灣三大縣市生活圈交通服務。

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配合行政院TPASS通勤月票推動計畫，高雄TPASS卡同步將於6月15日起至6月19日，開放高雄捷運五處車站限量預購（南岡山、左營、高雄車站、大寮、小港），民眾可至5個捷運站領取預購單。取貨時間為6月20日18時起至6月30日22時止，民眾持預購單至原捷運站即可付款取貨（每張100元）。

▲▼高雄市政府攜手台南市政府、屏東縣政府推出南高屏999通勤月票，高雄TPASS卡自6月15日開放高捷指定5處車站限量預購。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄市政府攜手台南市政府、屏東縣政府推出南高屏999通勤月票，高雄TPASS卡自6月15日開放高捷指定5處車站限量預購。（圖／記者賴文萱翻攝）

7月1日起於高捷38車站均有販售高雄TPASS卡片，也可選擇於四大超商進行預購。民眾取得TPASS卡片後，至一卡通官網記名或至MeNGoAPP/官網綁定卡片會員記名，收到記名完成通知後，可持卡至四大超商靠卡領取100元加值金補助，每人限領一次。

交通局提醒，首次購買月票民眾須至ＭeNGo網站或MeNGo APP申辦會員，另現階段台鐵驗票機僅提供實體卡服務，如有搭乘台鐵需求，民眾一定要用實體卡片綁定MeNGo會員以購買月票方案。現有MeNGo 卡民眾則無須再另外購票卡片，可直接持原本的MeNGo卡購買南高屏999通勤月票方案。

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