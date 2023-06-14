獲民進黨禮讓選立委　苗博雅：社民黨沒打算提政黨票

▲社民黨議員苗博雅與民進黨合作參選立委。（圖／記者林敬旻攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨主席賴清德14日宣布，將在台北市第六選區（大安）與社民黨議員苗博雅合作。不過，由於苗非民進黨籍，外界關注是否可能在政黨票方面出現衝突，對此，苗受訪時肯定地說，目前社民黨沒有要提政黨票的打算，與民主大聯盟不會產生衝突；至於是否將支持民進黨不分區立委名單，苗語帶保留說，支持共同理念的候選人。

民進黨中執會今天通過，將在台北市第六選區禮讓苗博雅，彰化縣第三選區（芳苑鄉、二林鎮、溪州鄉等）徵召前北農總經理吳音寧，新竹市徵召陽明交大科法學院特聘教授林志潔。賴清德會後親自召開記者會，公布提名名單。

苗博雅會後受訪說，目前社民黨並沒有要提政黨票的打算，基本上，社民黨與民主大聯盟的其他政黨都不會產生衝突，未來一定會積極爭取跨黨派的支持；至於是否將呼籲支持者，支持民進黨所提的不分區立委，苗說，呼籲支持者支持有共同理念的候選人，Team Taiwan就是由不同職棒的球員，一起組隊為國家服務。

此外，媒體關注，苗博雅過去提出廢除死刑主張，是否希望民進黨也跟進？苗說，對於司法改革的整體議題，她過去長期以來都有明確主張，民主大聯盟的價值就是海納百川、求同存異，大家針對公共議題可以理性討論，這也是台灣社會所需要的，要讓多元的民意在國會裡面適當地被呈現。

苗博雅今天在致詞時也說，「如果我的國家需要我，我一定全力以赴，如果我的國家不夠好，那我們就一起來讓它變得更好」，大安區確實很難、很艱困，然而艱困正是自己投入參選的原因，從政以來到現在她都挑最難的事情來做。

苗博雅表示，現在的台灣需要對國家忠誠，能理性批判的在野黨國會議員，這正是自己認同賴清德所提「民主大聯盟」的原因，這段時間她與賴清德、提名策略小組召集人潘孟安充分溝通，現在的民進黨正在爭取延續執政，需要擴大跟社會力的連結、社會支持的基礎，自己的背景能夠讓民進黨海納百川、求同存異的改革路線有更多理解。

最後，苗博雅表示，人民已經厭倦了為反而反、吵鬧不休，各黨各派只想著提出問題，卻不想解決問題這樣沈悶的政治鬥爭，台灣需要健康的政黨政治，各黨各派可以為了共同的公益願景共同合作，為性別平等、勞動環境、居住正義、國家安全合作。