吳音寧高呼「我回來了」　參選彰化立委對戰謝衣鳳

▲吳音寧代表民進黨參選彰化縣立委。（圖／記者林敬旻攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨主席賴清德14日宣布，徵召前北農總經理吳音寧參選彰化縣第三選區（芳苑鄉、二林鎮、溪州鄉等）立委，挑戰國民黨立委謝衣鳳。吳音寧在提名記者會說，很多朋友在昔日北農風波後，詢問她是否不再投入公共事務，不過，她要向大家報告：我回來了，我願意接受土地、母親之河濁水溪的徵召。

民進黨中執會今天通過，將在台北市第六選區（大安）禮讓社民黨議員苗博雅，彰化縣第三選區（芳苑鄉、二林鎮、溪州鄉等）徵召前北農總經理吳音寧，新竹市徵召陽明交大科法學院特聘教授林志潔。賴清德並於會後親自召開記者會，向外界公佈人選。

吳音寧在提名記者會中感性地說，2017年的時候，因緣際會受邀來到台北，擔任農產運銷公司的總經理，2018年的時候發生所謂的北農事件，遭受了許多攻擊，但也有更多人挺身而出、替自己打抱不平，「我深深的感動，至今我深深的感謝」。

吳音寧自述，北農風波後她回到家鄉，有些朋友詢問：會不會不再投入公共事務了？她要跟大家報告，「不，我回來了，為了家鄉，我願意，為了台灣，我願意，我願意接受土地的徵召，接受鄉親的徵召，接受母親之河濁水溪的徵召，接受台灣價值的徵召」，哪怕接下來面對多少困難與挑戰，各式各樣的謊言與攻擊，但為了讓家鄉及台灣更好，她願意。