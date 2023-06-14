王鴻薇嗆林飛帆退選「沒擔當」　綠委反酸：怕被挑戰吧！

▲林飛帆宣布退選記者會。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

政壇「＃MeToo」風湧未歇，民進黨前副祕書長林飛帆遭控吃案，事隔近兩周，儘管黨中央調查結果認定並無處理不當，林飛帆仍宣布退出台北市立委選舉。對此，民進黨立委鄭運鵬14日表示，相當佩服，林飛帆願意接受中央黨部溝通、並背起責任退選，這需要很大勇氣，這很不容易。對於王鴻薇批評林飛帆沒擔當，鄭運鵬則反酸，「王鴻薇大概怕被挑戰吧！」

媒體追問，林飛帆退選是否為避免林智堅翻版？鄭運鵬表示，很佩服林飛帆這些太陽花年輕幹部，尤其他在艱困選區被提名，也願意承擔責任，在這個比較特殊的狀況下，他願意接受中央黨部溝通、並背起責任退選，這需要很大勇氣、承擔政治責任要有肩膀，這很不容易。

鄭運鵬指出，反觀國民黨，陳雪生被法院判決性騷擾，都已經確定性騷擾還要賠償，國民黨卻不撤銷提名，這才是奇怪的事情，賴清德團隊跟林飛帆都用最高標準承擔責任，很佩服、也覺得很可惜，政治有時候很現實，當下就必須做出決定，以調查結果和承擔艱困選區的責任感來看，都覺得非常可惜。

對於王鴻薇批評林飛帆不認吃案？鄭運鵬表示，調查結果已經很清楚，王鴻薇大概怕被挑戰，什麼事情都政治思考，也不顧被害人感受、消費被害人，她自己就是候選人，大家質疑王鴻薇領選舉補助款就落跑，她也會被質疑，

鄭運鵬指出，每個人都有其政治責任，候選人彼此質疑的只有難聽、不會好聽，大家先想想被害人感受，這也是林飛帆退選時公開說明，站在被害人角度來看，他也不願意對方被消費。