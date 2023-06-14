批侯友宜行政怠惰　戴瑋姍：孩子4月27日就驗出巴比妥　

▲賴清德競辦發言人戴瑋姍。（資料照／民進黨提供）

記者呂晏慈／台北報導

新北市幼兒園餵藥案外案，國民黨總統參選人侯友宜競選工作室14日再指「市府4月接獲通報」，是民進黨抹黑謠言。對此，民進黨總統參選人賴清德競選總部發言人、新北市議員戴瑋姍反擊，有家長在4月27日就帶孩子去驗尿，證明有被餵食巴比妥，至今無法釐清的原因，是因為侯友宜太晚啟動行政調查，讓證據滅失。

戴瑋姍表示，早上國民黨召開記者會，亂噴政治口水，硬凹護航侯友宜，不過，餵藥案就是行政怠惰，有包庇之嫌，社會想知道：孩子體內巴比妥殘留來自哪裡？被誰餵食？誰該負責？侯友宜自稱「探長市長」，卻沒有第一時間保存證據，隔了22天等到藥物代謝後才入園藥檢，還帶風向表示孩子體內都是微量，藥物可能來自家長，這是侯友宜負責任的態度嗎？

戴瑋姍指出，國民黨議員在議會公開說4月就接到陳情，自帶手勢強調4月，居然還能改口「說錯了」，甚至90度鞠躬道歉，「究竟受到多大壓力需要改口？想要掩蓋什麼？4月就收到陳情是國民黨說的，卻牽拖民進黨造謠抹黑，究竟是誰在造謠？」

戴瑋姍指控，比起孩子的健康，他們更在乎選舉輸贏，比起追求真相，他們更在乎安全下莊，有家長在4月27日就帶孩子去驗尿，藥物濃度檢測結果高達64，證明就是有被餵食巴比妥；先前，共有8位孩童血液檢驗呈現巴比妥陽性反應，「至今無法釐清的原因，不就是因為侯友宜太晚啟動行政調查，讓證據滅失、讓嫌疑人有串供時間？國民黨不要模糊焦點，侯友宜才是始作俑者！侯友宜才應該為本案道歉！」