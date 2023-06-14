大安區獲第一高票　民進黨大安區禮讓戰將苗博雅

▲苗博雅宣布參選大安區立委。（圖／記者周宸亘攝）



記者陳家祥／台北報導

民進黨佈局2024立委人選，針對艱困選區的部分，大選提名策略小組建議，台北市第六選區（大安）將支持社民黨議員苗博雅。對此，苗博雅14日上午受訪表示，「台灣需要忠誠的在野黨路線」，忠誠是對國家忠誠、在野是理性監督批判，「相信過去4年多，我在台北市議會問政表現，足以證明社會民主黨的苗博雅，就是忠誠在野黨的最佳實踐者」。

苗博雅說，今天要向社會大眾說明2024大安區立委決定。苗表示，若國家需要她，她一定全力以赴；如果國家還不夠好，就應該一起來讓她更好。9年前透過這樣的信念，參與318太陽花運動改變台灣歷史；在2015年，感受到年輕力量需要改革，當時毅然決然決定投入創建社會民主黨，並投入台北市立委選舉。

苗博雅說，台灣現在面臨困難，2024年誰擔任總統，都要面對中國不可理喻的野心，也看到台灣很多社會問題，尤其青年世代關注的住宅問題、幼托長照、勞動環境的改善，以及相當多人關心的人本交通問題，都需要有決心、有魄力的政治工作者來解決。

苗博雅表示，台灣面對這麼多困難，需要有經驗的政府執政，同時也需要進步、理性批判的監督者，在國會替人民把關。

「台灣需要忠誠的在野黨路線。」苗博雅指出，所謂忠誠是對國家忠誠，所謂在野是理性監督批判，相信過去4年多，我在台北市議會問政表現，足以證明社會民主黨的苗博雅就是忠誠在野黨的最佳實踐者。

苗博雅說，到今年以前，沒有想過2024年是她的戰場，但看到去年底國民黨派出大安區立委林奕華擔任台北市副市長，卻刻意推遲就任副市長時間、沒收大安區補選，「竟然會有政黨為政治利益，可以沒收人民投票權利，政治真的可以這麼惡質？」

她進一步指出，今年5月中，國民黨提名羅智強成為大安區的立委參選人，可是羅智強曾經高票當選大安文山市議員，但為了追逐更多的權力，一屆都沒做完，就跑到桃園要選市長，沒選上市長又回到大安區取暖。此外，他不斷反對台灣做合理自我防衛的軍購採購，「這樣的人適合當國會議員嗎？」

苗博雅說，今年提出非藍大聯盟要團結的理念，是基於大安區要選出一位比羅智強更好的立委、選出一位真正有資格代表大安區的市民，在國會裡面理性監督問整的立委。今年5月民進黨賴清德主席提出民主大聯盟理念，跟自己提出的非藍大聯盟理念不謀而合，必須結合跨世代、跨領域、跨黨派的力量，才有機會讓台灣在狂風暴雨中仍可以航行。

苗博雅說，6月6日正式向社民黨報備參選大安區立委，也非常感謝協調過程中，友黨的好朋友共同凝聚共識，決定在大安區共推一位最強人選，達成在國會擴大進步力量席次的目標。

「從事政治工作是個意外。」苗博雅說，政治工作過程中，參選2014立委也是個意外，但奇蹟往往是從意外開始，過去被不看好選上議員、選上被不看好連任，淡秉持清廉專業為台灣的精神，做到去年在大安區得到第一高票連任成績，「來自選民的肯定，我都點滴感激在心」。

苗博雅說，現在，她準備好前進國會，成為一位可以服務更多人、服務全台灣人民的政治工作者，懇請所有支持苗博雅的選民，再次一起寫下翻轉大安的奇蹟故事，有機會證明台灣的政治可以跨越政黨藩籬、有新的方向，在大安區做嘗試，懇請大安區的選民讓苗博雅前進國會。