國民黨臨時「蓋牌」中正萬華立委民調！　媒體枯等逾2小時

▲應曉薇、郭昭巖、鍾小平。（合成圖／記者宋良義、黃克翔攝）



記者鄭佩玟／台北報導

針對台北市立委第五選區（中正、萬華）提名，國民黨台北市黨部原訂今（14）日揭曉初選民調結果，將由優勝者對上民進黨市議員吳沛憶，但早上10點的結果公布會，遲至12時2分都沒有結果，現場大批媒體怨聲載道，甚至質疑黑箱作業。市黨部則稱，已向3位參選人公布內參式民調結果，但比照第一選區初選方式「不對外公布」，市黨部會將民調結果送提名資格審查小組審議。

本次國民黨立委初選由台北市議員應曉薇、鍾小平、郭昭巖三人對決，6月5日市黨部舉辦說明會，拍板採行全民調，於6月11日至13日連續3天進行民調，並於14日公布結果。市黨部人員昨指出，今上午10時在國民黨台北市黨部公布結果，因此9時許大批媒體便到場等候結果。

▲市議員郭昭巖。（圖／記者黃克翔攝）

未料，媒體們苦苦守候至中午12時12分，市黨部遲遲沒有公布結果，令在場等了整整超過2個小時以上的媒體怨聲載道、抱怨連連。只見記者們頻頻拿手機看時間，擔心趕不上下一個行程，也有人不斷接獲公司長官催促。

本次初選是北市唯一未採黨員投票的選區，相比其他選區相對單純，但卻未能如期公布初選民調結果，因此現場傳出「黑箱作業」質疑，民調結果遭到「蓋牌」。

▲國民黨中正萬華立委初選結果出爐－鍾小平。（圖／記者黃克翔攝）



市黨部今中午12時12分聲明，已向3位參選人公布內參式民調結果，但比照第一選區初選方式「不對外公布」，台北市黨部會將民調結果送提名資格審查小組審議。

▲應曉薇宣示參選立委。（圖／記者宋良義攝）