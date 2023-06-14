柯文哲民調首度站上30％　黃暐瀚示警藍營：下份民調沒改變很麻煩

▲柯文哲在最新民調中首度站上30％。（圖／記者周宸亘攝）

記者江采蓁／綜合報導

根據《菱傳媒》委託皮爾森數據的最新總統民調顯示，民眾黨參選人柯文哲支持度首度突破20％大關，來到31.29％，甩開國民黨參選人侯友宜將近10個百分點。對此，媒體人黃暐瀚13日就在臉書示警國民黨，若下周二台灣民意基金會的民調出爐，侯友宜繼續維持第三，就真的很麻煩了。

黃暐瀚指出，《菱傳媒》的民調調查時間為6月6日至6月10日，正逢新北市幼兒園餵藥事件、MeToo事件相互交雜的時候，侯友宜持續落後，國民黨選將看了應該會很擔心。不過，他也提到，這份民調並非「母數確定」的傳統電話民調，而是新式的網路抽樣驗證民調（非單純路訪或網路投票），準確度是否可以超越傳統民調，明年開票之後，可以回頭驗證。

針對這份民調，台灣民意基金會董事長游盈隆今天接受黃暐瀚的節目《暐瀚撞新聞專》訪則表示，民調都是一時的狀態，離選舉還有7個月，變化依舊存在。

黃暐瀚分析，不過侯友宜已經在多份民調中，跌到第三名，這對侯友宜來說，將會是非常嚴峻的狀況，下週二，台灣民意基金會也將公布最新的六月民調，游盈隆「判斷」侯友宜跌到第三的可能性不小，五月台灣民意基金會公布民調時，侯友宜當時還是第二，但已被柯文哲追近在3%以內。他直言，如果下週二，侯友宜繼續維持第三，對國民黨來說，真的就很麻煩了。