▲平溪千歲長者另類過端午，新北市圖推樂划龍舟不老操。（圖／新北市立圖書館提供）

記者郭世賢／新北報導

一年一度的端午節即將到來！新北市立圖書館平溪分館「樂活下午茶」課程特別邀請專家為長輩設計了一款簡單、有趣又應景的龍舟不老操，讓阿公阿嬤體驗陸上划龍舟的樂趣，同時訓練長輩的肢體肌力，另外搭配「端午悅讀顧健康」主題書展，以及「包健康‧粽養生」的手作活動，透過動手、動腦，讓銀髮長者建立對自我健康保健的觀念，吸收新知，閱讀健身顧健康。

新北市立圖書館王錦華館長表示，平溪區是全國老年人口比例最高的鄉鎮，為了讓銀髮長輩可以擁有健康快樂的老年生活，平溪分館每週二特別推出「樂活下午茶」課程，針對銀髮族的需求，規畫各類課程，讓老人家可以走出屋外學才藝、交朋友，顧身體、也顧心靈，而不只是待在家裡當電視老人。

此次，平溪分館「樂活下午茶」課程特別搭配端午節慶，與平溪衛生所與新北市政府資訊中心合作，為長者規劃一系列應景的樂齡閱讀活動，6月20日「龍舟不老操」，將帶長者「動滋動滋」活動筋骨，讓身體愈來愈「勇健」；6月26日「銀髮族數位應用」，則針對銀髮族設計專屬的電腦課程；6月27日、7月4日「手作DIY」手腦並用健康促進課程，將教長者動手做「點心團子串」另類粽子、以及「香薰擴香石」提神香片等，透過動手做的過程，訓練手指肌肉動作、手眼協調，刺激大腦整合運作等。

另外，還有「端午悅讀顧健康」主題書展，將展出包括銀髮健康保健、飲食養生、照護關懷等相關書籍，提銀髮長者正確的健康保健觀念，快樂擁抱老年生活；活動免費，即日起開放報名，詳細活動資訊及報名方式請至「新北市立圖書館」網站查詢。