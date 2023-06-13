神農大帝聖誕！新北三重先嗇宮對場作　文資匠師巧思多

▲三重先嗇宮正面交趾陶。（圖／新北市文化局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

自農業開墾以來，糧食充足與民生息息相關，故先民來臺開墾，奉祀農業之神神農大帝，形成地方重要信仰，祈求風調雨順、五穀豐收。三重先嗇宮又名「五穀先帝廟」，主神神農大帝掌管農業及醫藥，神像手持稻穗或草藥，故人們尊稱為五榖王、藥王，6月13日（農曆4月26日）是神農大帝聖誕，三重先嗇宮是新北市唯一主祀神農帝的古蹟廟宇。

先嗇宮於清乾隆20年（1755年）原創建於新莊頭前，因鄰近淡水河，長年受水患之苦，清嘉慶九年（1804年）遷建於今日新北市三重區五谷王北街，廟內數塊石碑顯示多次增、修、重建之歷史變遷紀錄，見證先人人文造詣、常民生活變遷，記載新北市當地重要民間信仰。1998年8月29日經新北市政府公告指定為古蹟，2003至2005年進行古蹟本體及周邊環境修復。

▲三重先嗇宮正殿屋脊。

另外，過去先嗇宮舉行神農大誕辰祭典，50年代盛極一時，當時附近的臺北橋及中興橋於祭典當日須交通管制，三重居民在此時大宴親朋好友留下「一天吃掉一條橋」說法，雖然現今社會已從農業走至工商業，新北市政府與廟方仍持續推廣「三重先嗇宮」文資、文史、民俗儀式及文化觀光，共同保存維護文化資產。

文化局長張䕒育表示，先嗇宮是本市三重區唯一的古蹟，重要地位不言而喻，1925年重建為二進三開間左右護龍之規模，傳統建築之大木、鑿花、石作、彩繪、屋脊剪黏均採左右邊兩派匠師團隊獨立建造完成，其中大木結構部分當年由人稱「彬司」的知名漳派大木匠師陳應彬製作虎邊，龍邊則由潮派木雕藝師吳海桐製作。

▲三重先嗇宮龍邊花磚牆。

張䕒育說，廟內前殿的垂花及吊籃、人物故事之雕刻造型及工法，彰顯不同匠司的巧思及技藝。左右護龍外可欣賞四大幅日治時期特有的釉燒貼面花磚牆，乍看之下花朵好像相同，細看則各具匠心，由於對場作是一種既競爭又講究協力合作的建造模式，使先嗇宮龍、虎兩邊各顯大師功力，處處可見不同派別獨到的巧思技藝，歡迎民眾親臨「三重先嗇宮」領略文資之美。

▲三重先嗇宮虎邊花磚牆。