永續海洋教育展6／15登場　新北守護生態復育海洋潮流

▲新北永續海洋教育展6月15日登場。（圖／新北市漁業處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

呼應2023世界海洋日主題「海洋星球：潮流正在改變」，新北市政府漁業處將於15日10時至14時於新北市貢寮區福連國小舉辦「海洋造林珊瑚復育暨九孔苗和花枝苗放流活動」及「永續海洋教育展」，在卯澳灣進行珊瑚移植及九孔苗和花枝苗放流等生態復育活動，歡迎市民朋友一同前來參與這場海洋保育嘉年華。

漁業處表示，為了維護新北市海洋生態並推廣海洋保育理念，市府與海洋保育署及國立臺灣海洋大學合作，將在6月15日在新北市貢寮卯澳灣福連國小舉辦海洋造林珊瑚復育暨九孔苗和花枝苗放流活動，進行棲地復育及種苗放流，活動現場還有國立臺灣海洋大學、山海天使協會及貢寮在地團體舉辦的「永續海洋教育展」。

▲卯澳灣移植珊瑚。

現場攤位包括「永續海洋行動－雙花計畫」讓您親眼見證生物復育的過程，「海藻的美麗邂逅」認識各種海藻及其美麗的特性，「珊瑚小學堂」親身體驗種植珊瑚，「三漁興旺」透過海洋生物黏土創作，讓大家在遊戲中學習，「逗陣來貢寮」一起感受貢寮的人文魅力，體驗里山里海的在地特色，「和美海之家」瞭解珊瑚復育及軟絲產房搭建的過程，另外還有「貢寮鮑嚐鮮」及「石花凍飲」等在地海洋美食供您品嚐。

國立臺灣海洋大學徐德華老師表示，海洋保育工作不是少數人可以完成的工作，需要全民共同參與，本次與新北市政府合作，邀請海洋大學、山海天使及在地團體共同舉辦「永續海洋教育展」，就是希望藉由享受最豐富的知識介紹、手作體驗、美食品嚐過程，讓大家能夠了解海洋、認識海洋，進而保護海洋。

▲九孔苗放流。

漁業處長張麗珍表示，新北市海域出產許多在地優質水產品，無論是萬里蟹、貢寮鮑、花枝、小卷、白帶魚及石花菜等都很美味，為了讓這些美味海鮮可以持續被享用，海洋資源保育勢在必行，誠摯邀請大家6月15日到新北貢寮「永續海洋教育展」走一走，一起來認識守護我們共同擁有的這片美麗的海洋。

▲花枝苗放流。

▲潮間帶生物介紹、展示體驗。

▲珊瑚介紹和展示。