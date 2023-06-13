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喜憨兒募集端午溫暖送　台南勞工局分送弱勢勞工

▲台南市勞工局王鑫基局長，率員兵分多路，協助將喜憨兒端午相關物資發送給台南市身心障礙弱勢勞工家。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市勞工局王鑫基局長，率員兵分多路，協助將喜憨兒端午相關物資發送給台南市身心障礙弱勢勞工家。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導


台南市勞工局重視身心障礙者的就業及照顧，實踐黃偉哲市長所推行的「希望家園」理念，在即將到來的端午節，13日由王鑫基局長率員，兵分多路協助將喜憨兒端午相關物資發送給台南市身心障礙弱勢勞工家庭，讓身障弱勢勞工能夠享用端午應景美食，感受台南這個城市的愛與溫暖。

▲台南市勞工局王鑫基局長，率員兵分多路，協助將喜憨兒端午相關物資發送給台南市身心障礙弱勢勞工家。（圖／記者林悅翻攝，下同）
喜憨兒基金會於2017年成立『喜憨兒 愛點心 I TOUCH-Ｕ』，由憨兒們參與製作鮮凍食品，期盼他們透過學習技能進而能自立自主，此次發送的物資即是由喜憨兒台南庇護工場，與全家通路合作募集社會善心人士認捐的鮮凍食品「端午•溫暖送」組合，內容物有蔬食油飯搭配元氣排骨四神湯，發送對象包含失業勞工、身心障礙者及遭受職災的弱勢勞工家庭等，在勞工局的細心安排之下，兵分多路，發送遍及台南巿20多區。

▲台南市勞工局王鑫基局長，率員兵分多路，協助將喜憨兒端午相關物資發送給台南市身心障礙弱勢勞工家。（圖／記者林悅翻攝，下同）
王鑫基局長與職業重建個管員共同發送，第一戶為家住南區的黃姓服務對象，因大學時期發生交通事故，導致影響肢體而長期臥床，經身心障礙者職業重建服務介入後，職管員鼓勵服務對象先參加居家就業服務成果展，瞭解其他使用居家就業服務的心得與作品，在思考自己職涯方向的啟發，目前服務對象正使用居家就業服務，預計7月份開始電腦繪圖相關培訓課程，重新建立服務對象的工作技能。


第二站為居住於佳里區的洪姓服務對象，領有聽覺障礙中度證明，雙耳配戴助聽器，可再稍提高音量安靜的情況下進行對話互動，個案過往多未有正式的工作經驗，對於就業市場環境概念較為不熟悉，透過職管員及支持性就服員的積極協助，今年1月順利媒合至市府地政局市地重劃科擔任約用人員工作，並透過職務再設計協助個案工作使用之電話，安裝話筒放大機，放大音量讓案主可較為順利接聽電話，目前穩定就業中。

▲台南市勞工局王鑫基局長，率員兵分多路，協助將喜憨兒端午相關物資發送給台南市身心障礙弱勢勞工家。（圖／記者林悅翻攝，下同）

王鑫基局長表示，這次發送喜憨兒端午物資，關懷弱勢身障勞工，讓弱勢勞工家庭可以享用憨兒們製作的美食，感受佳節氛圍及社會的溫情，互相鼓勵，讓愛心持續不斷，傳遞更多正能量。


庇護工場提供給身心障礙者在未能到一般職場就業前，一個學習工作技能與職場經驗的場域，目前台南市有6家庇護工場，各場經營品項各有特色，包含冷凍食品、烘焙、蔬食簡餐、饅頭、無毒蔬果、影印印刷等，期盼更多企業團體或民眾踴躍採購庇護產品，讓庇護員工找回自信與價值。

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喜憨兒端午台南勞工局

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