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台南虱目魚量少價高疑漁電共生造成？！　市府：此說法因果錯亂

▲台南市農業局認為台南虱目魚量少價高疑漁電共生所造成這種說法，實因果錯亂有失公允。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市農業局認為台南虱目魚量少價高疑漁電共生所造成這種說法，實因果錯亂有失公允。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

針對外界質疑台南虱目魚從2020年量豐價低，到目前的量少價高，指稱是「漁電共生」造成，台南市農業局回應表示，當年因出現量豐價低情況，部分漁民改養殖其他魚種，中央與地方還籌劃各種振興方案，舉辦行銷活動協助漁民銷售，如今卻指稱是因發展漁電共生才打亂市場行情，實在有失公允有因果錯亂之虞。

農業局指出這幾年因原物料等養殖成本提高，賣出價格勢必要調整，且虱目魚大出的季節在年底，總體而言，今年目前為止，台南的漁獲還足以支應市場需求。

市府農業局指出，3年多來，受到全球環境變化的影響，飼料成本漲幅有2～3成，加上人力成本增加等因素，虱目魚價格從3年前的低點，到近年的回升，雖吸引不少漁民朋友重回養殖行列，但整體產業仍有年齡老化等缺工問題，進而影響產業規模。

市府農業局表示，今年台南虱目魚的價格，池邊價從年初每台斤75元已逐漸回穩至每台斤約65元。台南虱目魚約7成供應水產加工廠，3成由盤商收購販售，目前產量尚充足，也已開始有漁民需先預約加工廠收購。預估主要產季10到12月的虱目魚價格，會更加穩定。穀貴傷民，穀賤傷農，從來都是政府的難題，維持合理的農產價格，兼顧消費者權益跟漁民收益，才是全民之福。

農業局說，全球人口結構的改變，為傳統漁村帶來產業轉變的衝擊，近年政府推動的漁電共生也提供了漁村另一種產業的蛻變，漁電共生本質是土地複合式利用，以養殖為主、綠能為輔，堅持環保及生態優先，讓養殖漁民、地主及光電業者三贏的綠能政策。

農業局強調，漁電共生案場之建置，依規定要求完成後必須恢復養殖達平均產量7成以上，台南市政府會持續進行案場養殖事實查核，杜絕假養殖真種電之不良案場，落實漁電共生政策，提高漁民收入並帶來綠能效益。

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