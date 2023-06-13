　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

防治自殺　台南辦理消防幹部危機處置談判技巧訓練講習

▲台南市消防局特別與衛生局合作，辦理4場次的危機處置談判技巧訓練課程，讓所有一線分隊正副主管均能熟稔危機處置技巧、降低送醫過程之意外傷害。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局特別與衛生局合作，辦理4場次的危機處置談判技巧訓練課程，讓所有一線分隊正副主管均能熟稔危機處置技巧、降低送醫過程之意外傷害。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市近3年受理自殺救護報案案件2021年694件、2022年638件，2023年1-5月案件數計有234件，已有逐漸下降之趨勢，顯見台南市自殺防治的及早預防與宣導確有成效。

▲台南市消防局特別與衛生局合作，辦理4場次的危機處置談判技巧訓練課程，讓所有一線分隊正副主管均能熟稔危機處置技巧、降低送醫過程之意外傷害。（圖／記者林悅翻攝，下同）

今年消防局特別與衛生局合作，辦理4場次的危機處置談判技巧訓練課程，讓所有一線分隊正副主管均能與講師台南生命線陳瑢娟主任面對面傳授危機處置技巧、降低送醫過程之意外傷害，讓消防局所有一線分隊正副主管均具現場溝通與應變能力，讓其率隊出勤自殺案件時，能掌握現場狀況與穩住情緒，勸下當事人。

市長黃偉哲表示，台南市是一個高度協作及分工良好的城市，本府各單位均採相同工作目標、規劃具體合作事項、佐以有效的溝通協調，團隊作戰齊力建構社會安全網 ，建立台南市為「希望家園」。

▲台南市消防局特別與衛生局合作，辦理4場次的危機處置談判技巧訓練課程，讓所有一線分隊正副主管均能熟稔危機處置技巧、降低送醫過程之意外傷害。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局局長李明峯呼籲民眾若發現有人出現較為激烈的舉動，甚至出現自傷、傷人行為或有傷害危機，應撥打110或119，由警、消人員盡速至現場評估或協助送醫，必要時通知衛生單位派員至現場共同處理，安撫需要治療的民眾，協助盡快就醫，接受妥善的照護。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
「少1台看周星馳了！」衛視中文台、電影台退出台灣　電視粉驚訝
直擊／小哥哥艾理「開砲孫生媽」後首同台！　現場零互動
快訊／12縣市「豪大雨特報」！　雨彈升級
快訊／暴雨狂炸！　國道1號「5車連撞」人員受困
快訊／金崙大橋死亡車禍！　22歲男宣告不治
館長「直播邀1大咖」一晚斗內破17萬！　衝上台灣第一名

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

防治自殺　台南辦理消防幹部危機處置談判技巧訓練講習

美和科大ROTC教育中心畢業典禮　家長第一次參加閱兵感動滿滿

屏東小琉球海面驚見救生筏漂流　還好沒人...海巡拖返港

屏東縣端午節抽檢56件粽子　檢驗結果出爐

屏東消防局2大隊獲贈救災指揮車　多條熱門登山路線發揮快速救災

台東警反詐出招　「培訓種子教官」警民連線共同防詐

竹市無障礙微旅行開跑　7條路線陪伴身障朋友玩遍大新竹

竹市推出端午健康粽　高虹安與社區爺奶一起包粽

警察節慶祝大會　饒慶鈴：明年警消津貼再調升將達1萬7千元

文化交流深耕台東社區　傅爾布萊特期末分享會場面溫馨

報復性消費真的太過癮啦~特別是網路購物，手癢就上網咻咻咻，刷刷刷。 小編：欸！但是你知道有個壞東西也在報復性成長嗎？那就是「一次性網購包裝」

張清芳「17歲高顏值兒子」現身　她得意：知道媽媽很紅吧

澳籍攝影師拍想睡的海龜　慵懶把手環抱身體打呵欠

帶邊牧出門遇陌生歐告尾隨　他困惑回家驚覺是自家毛孩

陰間至尊親為5億高中生查案　黑令旗出馬：能向凶手復仇！

整壽星誤砸派在娃臉上　眾人急安撫引百萬觀看

盧廣仲脫口「我從小」全場笑翻XD　張清芳無奈吼：沒關係就講啦！

鍾成虎陳綺貞正式撕破臉！　打造她「纖塵不染」：撒過最大的謊

渠溝上蓋廁所「鐵皮圍1圈」　全放水流！還有蜜蜂圍繞

Jennie巡演唱到一半直接「下台離場」！　YG聲明回應了

防治自殺　台南辦理消防幹部危機處置談判技巧訓練講習

美和科大ROTC教育中心畢業典禮　家長第一次參加閱兵感動滿滿

屏東小琉球海面驚見救生筏漂流　還好沒人...海巡拖返港

屏東縣端午節抽檢56件粽子　檢驗結果出爐

屏東消防局2大隊獲贈救災指揮車　多條熱門登山路線發揮快速救災

台東警反詐出招　「培訓種子教官」警民連線共同防詐

竹市無障礙微旅行開跑　7條路線陪伴身障朋友玩遍大新竹

竹市推出端午健康粽　高虹安與社區爺奶一起包粽

警察節慶祝大會　饒慶鈴：明年警消津貼再調升將達1萬7千元

文化交流深耕台東社區　傅爾布萊特期末分享會場面溫馨

奪冠是老大！MOMOTV明轉播富邦勇士拚3連霸　悍將對兄弟D-Live

台積電連漲2天幾乎收最高點　專家：長線布局仍屬安全

胡瓜選秀節目爆內定！　「海選出現不公」製作單位緊急發聲

快訊／男子扛單車橫跨花蓮溪河床　遭瘋狗浪吞沒消失

親赴議會進行私幼餵藥案報告！　侯友宜提三關鍵：真相在刑事科學

「繳稅宣傳大使」韓孝珠尷尬了！遭追討150萬稅金　公司急出面

南韓美女直播主慘死柬埔寨　刑事專家提「三大疑點」：為何注射血清

心儀物件距離遠！她曝「驚人通勤時間」　眾人勸退：寧可睡公司

拜登做根管治療難說話　推遲北約秘書長會晤

幕後／私幼餵藥案狂燒！考驗侯友宜危機處理　朱立倫擬操盤選戰

你短裙妹掉了！後座載人間凶器突墜地　她痛到爬不起來他急防走光

地方熱門新聞

台61草漯段路燈全滅　台電派人到場

彰化標售二戰未釐清土地　最低105元

1200定期票將開賣　桃捷定期票、回數票優惠退

放水陸帆船客到澎湖　副所長遭調職

鋼筋放24樓施工架掉落險砸傷人　市府開罰20萬元

工程進度超前　桃園、八德兩區恢復供水

首屆U15亞洲盃女子壘球錦標賽6／13埔里開打

台南寧靜專案從安平啟動

桃園今晚送肉粽！在地人見路線時間怒了

腎病翁多喝魚腥草茶想消火氣血鉀濃度反飆破正常值

路中飄一台電冰箱　強雨灌高雄明孝里

端午節有機培養土5倍大放送

板橋音樂公園親子　繽紛大花紫薇現蹤新北

來台旅遊山區迷航+刁車　新加坡6口之家獲警救援

更多熱門

相關新聞

即／台南鐵皮貨櫃工廠大火　全面燃燒火煙狂竄

即／台南鐵皮貨櫃工廠大火　全面燃燒火煙狂竄

台南市仁德區文賢路二段1處貨工廠於13日下午2時26分許發生火警，台南市消防局119據報出動仁德、保西、大橋特搜、崇善、後甲、復興、文賢、歸仁、灣裡等消防分隊及歸仁中隊、第五大隊等出動25車近50人前往搶救，消防車組到場發現工廠火警已全面燃燒，且現場存放甲苯及油漆約1000公升，更加大火勢，消防人員接駁多線水線，射水進行周界防護，初步調查現場員工無人受困，目前消防人員正全力射水滅火中。

台南出現首例登革熱本土首例病例

台南出現首例登革熱本土首例病例

台南麻豆三合院震垮關懷啟動修復工作

台南麻豆三合院震垮關懷啟動修復工作

即／台南小貨車撞電桿　車頭嚴重變形

即／台南小貨車撞電桿　車頭嚴重變形

台南警性騷女房仲！摸腰換簽約再含稅　遭2大過免職

台南警性騷女房仲！摸腰換簽約再含稅　遭2大過免職

關鍵字：

防治自殺台南消防危機處置談判

讀者迴響

熱門新聞

Faye慘了！誣告恩師偽造簽名遭訴

快訊／國3清晨事故　成立緊急應變小組

發財了！　家中地下室挖出3000萬元

資深歌手高雄離世！享壽68歲

不菸酒驚罹肺癌！正妹護理師「哭著上班」：我才30歲

這3天雨最大！　端午連假天氣曝

獨／陰間至尊親自查案　黑令旗離奇消失原因曝

宏國總統訪北京　中國點頭買白蝦

衛視中文台、電影台驚傳退出台灣

5億高中生鄰夢到「蛇斷3截」！命理師曝藏恐怖暗示

搭飛機「一次巧遇3大咖男星」！

王偉忠女婿家世曝光　竟是「美國第四大豪門」

「攔住大谷翔平硬訪」TVBS女記者終於道歉

獨／陰間至尊坐鎮　5億高中生持「黑令旗」復仇

YTR錄影一半「才知被騙600萬」慌了　追討過程曝光

更多

最夯影音

更多
報復性消費真的太過癮啦~特別是網路購物，手癢就上網咻咻咻，刷刷刷。 小編：欸！但是你知道有個壞東西也在報復性成長嗎？那就是「一次性網購包裝」

報復性消費真的太過癮啦~特別是網路購物，手癢就上網咻咻咻，刷刷刷。 小編：欸！但是你知道有個壞東西也在報復性成長嗎？那就是「一次性網購包裝」
張清芳「17歲高顏值兒子」現身　她得意：知道媽媽很紅吧

張清芳「17歲高顏值兒子」現身　她得意：知道媽媽很紅吧

澳籍攝影師拍想睡的海龜　慵懶把手環抱身體打呵欠

澳籍攝影師拍想睡的海龜　慵懶把手環抱身體打呵欠

帶邊牧出門遇陌生歐告尾隨　他困惑回家驚覺是自家毛孩

帶邊牧出門遇陌生歐告尾隨　他困惑回家驚覺是自家毛孩

陰間至尊親為5億高中生查案　黑令旗出馬：能向凶手復仇！

陰間至尊親為5億高中生查案　黑令旗出馬：能向凶手復仇！

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面