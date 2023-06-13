防治自殺　台南辦理消防幹部危機處置談判技巧訓練講習

▲台南市消防局特別與衛生局合作，辦理4場次的危機處置談判技巧訓練課程，讓所有一線分隊正副主管均能熟稔危機處置技巧、降低送醫過程之意外傷害。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市近3年受理自殺救護報案案件2021年694件、2022年638件，2023年1-5月案件數計有234件，已有逐漸下降之趨勢，顯見台南市自殺防治的及早預防與宣導確有成效。

今年消防局特別與衛生局合作，辦理4場次的危機處置談判技巧訓練課程，讓所有一線分隊正副主管均能與講師台南生命線陳瑢娟主任面對面傳授危機處置技巧、降低送醫過程之意外傷害，讓消防局所有一線分隊正副主管均具現場溝通與應變能力，讓其率隊出勤自殺案件時，能掌握現場狀況與穩住情緒，勸下當事人。

市長黃偉哲表示，台南市是一個高度協作及分工良好的城市，本府各單位均採相同工作目標、規劃具體合作事項、佐以有效的溝通協調，團隊作戰齊力建構社會安全網 ，建立台南市為「希望家園」。

消防局局長李明峯呼籲民眾若發現有人出現較為激烈的舉動，甚至出現自傷、傷人行為或有傷害危機，應撥打110或119，由警、消人員盡速至現場評估或協助送醫，必要時通知衛生單位派員至現場共同處理，安撫需要治療的民眾，協助盡快就醫，接受妥善的照護。