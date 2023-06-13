全國首發！這縣市福利最好　「滿足一條件」端午現領5000元

▲澎湖今起發放端午節敬老平安禮金。（示意圖／記者張一中攝）

文／中央社

全國首發的澎湖端午節敬老平安禮金，每位65歲長者每人5000元今起發放。縣長陳光復兌現福利升級政見，親自前往81歲長者吳正一家中致贈端午敬老禮金，表達對長者敬意與關懷。

陳光復上午在副縣長林皆興、秘書長蔡淇賢及社會處長桂祥晟陪同下，前往澎湖選委會禮堂關心端午節敬老禮金點鈔作業，並慰勉社會處點鈔人員辛勞。

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陳光復表示，澎湖65歲以上的長者有1萬9137人，除了端午、中秋和春節等三節各新台幣5000元敬老禮金外，還有長者假牙補助、獨居長者餐盒、國中小營養午餐、大學生交通費補助及0至2歲新生兒奶粉尿布補助，是目前全國福利最好的縣市。

陳光復說，縣府節省不必要公帑浪費，在不增加債務下，讓社會福利升級，加發5000元端午節敬老禮金照顧長者。今年符合端午節敬老平安禮金資格長者有1萬9137人，發放禮金金額9500多萬元。

社會處新聞稿表示，凡於民國109年6月22日前設籍滿3年65歲以上長者（47年6月22日前出生者），每人致贈5000元，今天起至7月21日止受理發放。長者若不在澎湖，可委由直系親屬親洽各村里長領取；至於5月24日以後戶籍異動長者，可逕向原戶籍地村里長領取。未及於發放期間領取者，7月24日至26日止受理補領，逾期縣府不再辦理補發事宜。