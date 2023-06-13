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暴露年紀了！抽屜翻出「怪吸管」　一票興奮：準備復出

▲▼原PO在抽屜翻到思樂冰吸管。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲原PO在抽屜翻到思樂冰吸管。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

整理東西時，總會發現意想不到的東西。就有網友在抽屜發現一支吸管，瞬間直呼「使人懷念」，「以前多到不行，現在只剩下一支，有人知道這是什麼吸管嗎？哈哈哈」，還笑說這支吸管「暴露年紀了」。看到照片後，就有人秒懂，「超懷念的」、「現在又可以用了！」

粉專「爆廢公社」分享一張照片，原拍攝者文中表示，「剛剛整理一下抽屜，發現使人懷念的吸管，以前多到不行，現在只剩下一支，有人知道這是什麼吸管嗎？哈哈哈！」並hashatg笑呼，「#暴露我的年紀了」。

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▲▼原PO在抽屜翻到思樂冰吸管。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲吸管特別設計過，一邊可以挖冰沙。（圖／翻攝自爆廢公社）

只見他把吸管套拆掉後，露出其中一端奇特的設計，瞬間吸引一票人興奮搶答，「思樂冰的吸管」、「給思樂冰用的」、「思樂冰，超懷念的。」還有人直呼，「思樂冰又開賣，這些吸管復活了」、「現在又可以用了」、「思樂冰要出現了，吸管也要重出江湖啊」、「可以準備復出了！」

事實上，本站5月底曾報導「7-11思樂冰開賣了！『每天限量30杯』自己裝　2口味價格曝光」，有民眾在台北市信義區東興路上的7-11總部門市看到思樂冰機台，除了熟悉的可樂口味，還有新口味「芬達綠茶」，都是39元。

不過，針對思樂冰開賣消息，經《ETtoday新聞雲》詢問，7-11回應，「思樂冰為7-ELEVEN既有商品，內部持續與廠商優化設備與製程，現為單店試銷，每日限量售完為止」。

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