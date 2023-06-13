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超商冰磚有新口味！　最新「椪柑氣泡美式、鮮橙氣泡青茶」要搶喝

▲▼全家推出2款柑橘風味特調冰飲。（圖／記者蕭筠攝）

▲全家最新2款柑橘特調冰飲來了。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

超商冰磚系列又有新口味了！為迎接炎炎夏天，全家宣布推出2款「柑橘風味特調冰飲」，使用台三線東勢鮮榨椪柑原汁製成「椪柑冰磚」、「鮮橙青茶磚」，再分別搭配氣泡美式、氣泡水，打造清爽沁涼滋味，6月14日起於全門市開喝。

▲▼全家推出2款柑橘風味特調冰飲。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼2款咖啡飲品皆是搭配冰磚製成。

▲▼全家推出2款柑橘風味特調冰飲。（圖／記者蕭筠攝）

全家夏季最新「柑橘風味特調冰飲」來了，一共有2款咖啡飲品選擇，首推這杯「Let’s Café冰椪柑氣泡美式」，是使用台三線東勢鮮榨椪柑原汁製成「椪柑冰磚」後搭配氣泡美式，完美結合水果、咖啡香氣，還有氣泡感，每一口都超滿足，另一杯「私品茶鮮橙氣泡青茶」則是氣泡水加入整塊「鮮橙青茶磚」，其冰磚是以金萱青茶作為基底，再加入台灣天然柳丁原汁及果肉，新鮮好喝，6月14日起正式開賣。

▲▼7-11 CITY PRIMA夏季全新小農水果冰磚咖啡「橙香陽光」、「檸靜時光」。（圖／記者周姈姈攝）

▲7-11 CITY PRIMA推出夏季全新小農水果冰磚咖啡。（圖／記者周姈姈攝）

另，7-11 CITY PRIMA也宣布推出夏季限定小農水果冰磚咖啡「橙香陽光」、「檸靜時光」，找來屏東老實農場合作，以富有柑橘果香的衣索比亞精品咖啡，結合台灣在地小農種植的「柳丁」與「梅爾檸檬」製成新鮮水果冰磚，其冰磚是以急速冷凍技術鎖住水果新鮮風味，每顆水果僅榨取33%黃金比例原汁，6月14日起正式開賣。

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