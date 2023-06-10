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又見超商浩克！酒瓶恐嚇店員「我是海陸做水鬼」　莽男辨癲癇發作

▲桃園市袁姓男子去年10月間在龜山區某超商對女店員恫嚇「我是海軍陸戰隊做水鬼的」，並持酒瓶作勢欲追打；隨後又持金屬棍棒向女店長再度恫嚇。（示意圖／取自視覺中國CFP）

▲桃園市袁姓男子去年10月間在龜山區某超商對女店員恫嚇「我是海軍陸戰隊做水鬼的」，並持酒瓶作勢欲追打；隨後又持金屬棍棒向女店長再度恫嚇。（示意圖／取自視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市袁姓男子去年10月間在龜山區某超商內毀損商品，先對女店員恫嚇「我是兩棲海軍陸戰隊做水鬼的、如果你店長不在，早就把妳打死了」，並持酒瓶作勢追打女店員；2小時後，袁男又跑回超商對女店長恫嚇「妳給我差不多一點，如果沒有敲到妳整個都是…」，2名女子心生畏懼下報警處理；桃園地檢署調查時，袁男辯稱，當天癲癇發作暈過去了，腦袋空白」等語，檢方偵結依恐嚇危害安全罪嫌向法院聲請簡易判決處刑。

檢警調查，68歲的袁姓男子去年10月1日上午9時許於龜山區某超商內毀損商品，女店員上前詢問，袁男則恫稱「我是兩棲海軍陸戰隊做水鬼的，如果你店長不在，早就把妳打死了」，並持酒瓶作勢追打女店員；同日上午12時許，袁男再度折回超商，並持金屬棍棒狀不詳物品，對女店長恫嚇「妳給我差不多一點，妳再講…我如果沒有敲到妳整個都是…」等語，2名女店員心生畏懼下報警，龜山警方則循線逮捕袁男到案。

桃檢複訊時，袁男矢口否認犯行，辯稱「癲癇發作，當天就暈過去了、腦袋空白」，警方則提供超商監視器畫面截圖，2名女店員則指證歷歷，袁男犯行明確，檢方偵結依刑法第305條之恐嚇危害安全罪嫌，將袁男向法院聲請簡易判決處刑。

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