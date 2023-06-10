台中夜校妹270度迴轉撞爆超商　拍抖音：人生第一台車離開我了

記者鄧木卿、莊智勝／台中報導

台中市太平區光德路一處超商8日晚間傳出一起車禍案，就讀高職夜校的18歲連姓女子當天晚間下課後要開車回家，不料卻疑似誤踩油門、車輛當場打滑「270度大迴轉」撞進超商，玻璃窗當場碎裂，店內一片狼藉。連女第一時間拿出手機拍影片上傳抖音，還發出聲明，表示自己有輕微腦震盪，同時感嘆「我人生中的第一台車， 沒想到這麼快就離開我了……。」

初步了解，18歲的連女目前就讀台中某高職夜校，才剛考到駕照沒多久，8日晚間10點多下課後，連女前往超商門口準備取車回家，不料卻疑似天與路滑，一發車後旋即失控，整輛車當場迴轉270度高速撞進超商，玻璃門應聲碎裂、店內商品也散落一地，超商還一度電力中斷。

警消獲報後出動救護車到場救援，所幸連女身上無明顯外傷，但保險起見仍送往國軍台中總醫院救治，幸整起事故未波及到店員。

▲連女駕車失控撞進超商，現場一片狼藉。（圖／民眾提供）

連女在撞進超商後，還拿出手機錄影拍下「駕駛座視角」，事後上傳抖音抒發心情，「這這聲明我是事主，今天這件事發生了，也讓我看清了很多人，一堆人只是看戲的心態，所以我也不想多說，麻煩其他不懂事情的人，可以不要再講了嗎？這個也不是我故意的， 車子打滑來不及回正，還是今天人出事了你們也要繼續說？如果今天是你不小心這樣， 你們希望有這些言論嗎？我已經很累了，也很努力在控制我的情緒，狀況就輕微腦震盪， 也有可能會嚴重，但我發這部影片我只是想說我的心裡，這台車我很喜歡，我人生中的第一台車，沒想到這麼快就離開我了。我也只是個18歲的高二重讀生，我希望我能好好完成學業，而不是這些言論讓我不敢去上課。」

抖音影片中，除了現場畫面外，連女也曝光與好友的對話截圖，直呼「重點很扯！後照鏡直接飛到我副駕那邊，但我沒被撞到，我猜我家佛牌真的在幫我」、「超扯！而且我是眼睛閉著踩到煞車的，那個力道很大，結果我人沒事！」