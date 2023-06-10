貸款還要先給錢？　機警超商店員與南警聯手阻詐

▲台南市警學甲分局學甲派出所所長顏子健、警員藍輝華，配合超商店員成功攔阻詐騙，保住婦人血汗錢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警學甲分局學甲派出所，9日接獲超商店員報案，稱店內有一位60幾歲的婦人要用超商條碼繳費，可能遭詐欺，所長顏子健、警員藍輝華立刻趕往現場了解，成功攔阻詐騙，保住婦人血汗錢。

打零工維生的陳姓婦人，在佳里區某菜市場內遇到一位自稱銀行業務的男子主動上前聊天並互加LINE好友，表示可以幫忙貸款新台幣20萬元，利率超低且放款容易。不久後，婦人接獲一名自稱李宗達男子用LINE傳送4組超商條碼，稱她原先提供匯款的銀行帳號錯誤致帳戶凍結，要求先繳交這4組超商條碼計新台幣8萬元作為帳戶解凍費，婦人不疑有他，遂至學甲區中正路某超商向店員表示要繳費。

學甲警分局平日與轄內金融機構、超商均有建立友善通報群組，機警店員立即聯繫員警到場處理，經所長顏子健、警員藍輝華苦勸多時，婦人才驚覺遭詐騙。

學甲警察分局表示，配合行政院「新世代打擊詐欺策略行動綱領 1.5版」之推動，該分局已規劃「金融機構及超商攔阻詐騙工作強化作為」，藉由加強與金融機構及超商間之聯繫，強化行員落實關懷提問，超商攔阻詐騙及辨識車手身分，建立共同打擊詐欺之意識，防制並攔阻詐騙，減少民眾財產損失，以達「預防為先、偵防並重」之目的；另呼籲民眾如遇詐騙，小心求證仍為防詐之不二法門，如有疑似遭詐騙情形，請立即撥打防詐騙諮詢專線165或撥打110報案查證。