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思樂冰睽違4年夢幻變身！美媒曝光新設計：巨大「S」看起來更沁涼

▲▼思樂冰睽違4年改變杯身設計。（圖／翻攝自7-11官網）

▲思樂冰睽違4年改變杯身設計。（圖／翻攝自7-11官網）

記者羅翊宬／綜合報導

思樂冰（Slurpee）為超商7-Eleven具有標誌性的冷凍飲品，儘管目前大部分台灣的7-11超商很難看見思樂冰的蹤跡，但在美國的7-11門市依舊可以看到思樂冰的身影，如今美國7-11正計畫讓思樂冰「改頭換面」，重新調整杯子的設計，而這也是睽違4年首度重新設計杯子外觀。

根據美媒《今日美國》、《CNN》，美國7-11計畫為思樂冰改頭換面，不過消費者無須擔心思樂冰走味，因為被改變的只有用來裝思樂冰的杯子，從周一（12日）起杯裝外觀上將會以「古怪的顏色」作為設計，同時散發出不拘泥的兼容並蓄氛圍，而杯身也將帶有類似沁涼飲料漩渦的巨大「S」符號和「Slurpee」的LOGO。

此次是睽違4年，美國7-11首度決定再次重新設計思樂冰的杯身，當時7-11於2019年拋棄了識別度高的迷幻風車外觀。

目前7-11在美國推出的思樂冰對外販售3種口味，分別是可口可樂、藍莓、櫻桃，同時美國7-11經常改變其販售的限時商品。7-11其中一名發言人受訪時並未透露思樂冰在7-11銷售上帶來的利潤，不過他表示，近年來思樂冰的銷量已經突破7000萬杯。

美國全國便利商店協會的統計數據指出，在高度分散的美國市場上，有超過15萬3000間的超商，其中7-11是美國最大的超商連鎖品牌，在美國境內擁有9000多間門市。

根據《Mental Floss》，美國知名霜淇淋和餐廳連鎖品牌「Dairy Queen」的老闆克內德利克（Omar Knedlik）無意間發現了思樂冰這種冷凍飲品，當時他因為飲水機故障，因此將汽水瓶裝進冰箱，結果變成冰沙汽水，這款飲料大受歡迎，也因此他透過汽車空調訂作一台機器，將汽水、水、二氧化碳結合，並決定採用顧客的構想，將飲料取名為ICEE。

1965年，7-11獲得了製作該款冷凍飲品機器的授權，並將其名稱從ICEE改為思樂冰（Slurpee），用來描述消費者用吸管啜飲時所發出的聲響。自此之後，思樂冰杯身歷經7次改款設計，包括了特別版等，而1970年代起7-11更將體育明星、電子遊戲、歌手等印上思樂冰的杯身，部分消費者甚至願意將杯子保存起來，蒐集所有款式的設計。

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