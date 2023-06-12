侯友宜不出席幼兒園餵藥專案報告　民進黨：若是自己孩子忍心嗎？

▲民進黨發言人張志豪。（資料照／民進黨提供）

記者呂晏慈／台北報導

新北市幼兒園餵藥案持續延燒，國民黨總統參選人、新北市長侯友宜13日不會出席市議會專案報告，對此，民進黨發言人張志豪批評，侯友宜逃避議會監督，面對市政問題甩鍋中央、用司法手段蓋牌，繼續做他的總統夢，「試問如果是自己的孩子，忍心嗎？」

媒體報導，民進黨新北市議會黨團6日在議場提出變更議程，要求侯友宜針對提出幼兒園餵藥事件進行專案報告，遭到國民黨反對，經過兩黨協商後，13日由教育局及衛生局長進行幼兒園餵藥案1小時專案報告。

張志豪批評，這就是始終不願面對市民、逃避議會監督的侯友宜：盡佔市府行政資源，自私用來選總統；面對市政問題及重大爭議，就甩鍋中央，如治安破洞，接連多起槍擊案就怪中央沒有管理槍枝源頭，餵藥案市府失能拖延20多天才全園藥檢，從市長到官員全面卸責不認錯，又用司法手段蓋牌，相關局處首長兩手一攤，不認決策失誤、巿府行政權擺爛，讓家長荒亂無助的自行帶孩子就診，試問如果是自己的孩子，忍心嗎？

張志豪並指，侯市府拒絕扛責，民進黨總統參選人賴清德建議設立「專責醫療小組」，包括小兒神經科醫師、兒少精神科醫師及其他必要領域的專業人員，針對所有孩子進行追蹤，給予必要的治療或協助，但侯友宜沒有，誰的建議都不聽也不做，一切推給司法，繼續跑他的行程，做他的總統夢。