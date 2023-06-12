「若我沒贏、誰守護中華民國？」　侯友宜轟：賴清德和平保台獨

▲中華民國退休警察人員協會總會成立35周年暨支持侯友宜團結自強大會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜今（12）日出席中華民國退休警察人員協會總會成立35周年暨團結自強大會，會中致詞時侯友宜強調，「如果我沒贏，誰來守護中華民國？」自己保持著必贏的決心來守護中華民國，守護兩岸和平最關鍵的一役。

侯友宜致詞時指出，「我說過責任來了，就會犧牲奉獻，這就是我永遠不會改變的」，選舉當中，不斷看到民進黨弊案，到鄉下去，每個人都在說民進黨哪裡做不好，長期在新北工作中也看到很多問題，民進黨總統參選人賴清德是和平「保台獨」，忘了以前的抗中保台，忘了跟對岸能夠好好交流。

侯友宜則說自己都是以國家至上為最高原則，這件事情放在心裡，民進黨選舉沒半步，奧步一堆，「人家說我們佛系，但我們只有一個價值，認真做事，什麼叫假訊息？什麼叫1450？沒人教我啦！餵藥事件，5/14報案，5/15立刻請檢察官辦案，一點都沒有拖延，啟動調查配合，如果是老師餵藥物有毒物成分，這都不能開玩笑，這段時間到現在為止」，檢察官都出來說話，新北積極配合偵查，結果現在好像我們都漠不關心，這就是民進黨打法。

另外，侯友宜也強調一生當中，自民國64年加入國民黨，後來當警察，唯一信念是行政中立、捍衛中華民國，「後來離開警察，不管哪個政黨都很鼓勵我，希望我加入，但我不忘我是國民黨一份子；外面很多眾說紛紜，我從不辯解，因為不是事實，我懶得辯解，事實就是一個，我這幾十年來都是用國民黨的身分，除了當警察行政中立、國家至上，我都是用國民黨身分守護中華民國，這是最重要的信念。」