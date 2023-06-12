林飛帆「性平大失分」還參選到底　王鴻薇笑了：最好是不要換

▲國民黨立委王鴻薇。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

台灣政壇#METOO浪潮風起雲湧，民進黨前副秘書長林飛帆疑似疏忽屬下性騷案件，但仍獲黨中央認定沒有違規，並決意繼續參選台北市立委第三選區（中山、北松山）；未料，民進黨立委范雲卻反批國民黨「性平大失分」。國民黨立委王鴻薇對此表示，到底是誰在性平大失分？社會都看得很清楚。至於林飛帆是否該退選，她則私下打趣說，「對手不要再換來換去了，換得我都亂了，最好是不要換。」

林飛帆5月31日獲徵召參選台北市第三選區立委，旋即爆出疑似疏忽屬下性騷案件。民進黨6月9日公布性平調查報告，指前婦女部主任許嘉恬曾向林飛帆提及部門有性騷事件，但未透露細節，只表示當事人沒有意願走申訴流程；林當時回應，若當事人有意願走申訴黨部應提供必要的法律協助；民進黨遂認定林的處置和黨部既有規定並無違背之處。憑此調查結果，林飛帆決意繼續參選立委。

對於性平案層出不窮，民進黨立委范雲反批國民黨是「性平大失分」。林飛帆的對手、立委王鴻薇今天在黨團記者會被問到，林飛帆不退選是否民進黨才「性平大失分」？王答，到底是不是性平大失分，這個交給社會來公評，大家可以看到當民進黨上週做成林飛帆處置適當的調查報告，林飛帆也在他臉書寫得落落長的辯解，大家可以看到，網路對他的風評是怎麼樣。

王鴻薇強調，「到底是誰才性平大失分？我覺得社會都看得很清楚！」黨團記者會結束後，針對林飛帆是否該退選，王鴻薇打趣說，「哎呀，我覺得對手不要再換來換去了，換得我都亂了，最好是不要換。」