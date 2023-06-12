美式賣場「育兒神器」3年來首出新品！祭出會員限時體驗價　吸引爸媽搶購

▲「超極上舒適幫寶適一級幫紙尿褲」6/12~6/22期間限定「限時體驗價超好入手」，每箱現折150元的搶先體驗價。（圖／民眾提供，以下同）

消費中心／綜合報導

許多人把美式賣場當成尋寶休閒的去處，會員時常能在賣場中買到國外進口夯品！最近在社團中，有網友發現會員護照上「事有蹊蹺」，是新手爸媽必入手的「育兒神器」幫寶適一級幫紙尿褲，在美式賣場迎來三年首次大升級，「外面好像還沒看到」紛紛磨拳擦掌準備補貨，而且新品才上市，美式賣場還推出限時體驗價，6/12~6/22每箱現折150元，讓爸媽直奔美式賣場就能用超佛價格把「育兒神器」扛回家！

此外，寶寶睡過夜神隊友「一級幫巧虎安睡褲」在6/12-6/18也會同步特價，每箱折$300（線上購物限定），搭配賣場折扣碼23shop，滿5,000元還可以再折300，讓許多爸媽直呼太划算，趁機多買幾箱，或是連同新上市的一級幫紙尿褲一起買，享受折上折限時優惠（折扣碼每會員限使用一次）。

▲幫寶適一級幫紙尿褲，迎來三年首次大升級，防漏大升級，爸媽更安心。

升級版「一級幫紙尿褲」防漏升級，爸媽試用有感「更安心啦」

日本製幫寶適一級幫紙尿褲全新大升級，有特殊的1秒瞬吸分散術，能夠快速均勻地吸收大量尿液，吸得又多又快，牢牢鎖住尿尿不外漏！而且一如以往有360度透氣，尿布內外有上萬個可見透氣孔的尿布，特別台灣即將到來的濕悶天氣～寶寶穿一整天都不悶熱！

▲上萬個可見透氣孔的尿布，採3D技術表層，可吸收並隔離稀便。

民眾在現場購買後表示，「媽媽社團討論這一次的新品不僅透氣性好，而且更加防漏」。其中一位消費者表示，「剛上市我就來買過，透氣度跟上一代一樣好，而且吸收能力又多又快。」「有時候發現尿布吸滿尿尿，但還是好輕薄。前幾天天氣潮濕炎熱，但寶寶的屁屁也很乾爽舒適」。

▲腰部設計了2倍彈力的側腰圍和後腰高腰圍，確保貼身舒適而不緊繃。

特價藏好深！網友再挖巧虎安睡褲線上特價 一箱就折$300 寶貝一覺睡過夜

這次還有另外一個連護照上都沒有的隱形特價也被挖出來！就是寶寶睡過夜神器「一級幫巧虎安睡褲」線上賣場每箱現折$300！巧虎安睡褲可吸收超強6倍吸收量，就算寶寶喝水、睡前奶喝得多，也不怕尿濕床單。而且還有360度全方位防漏設計，就算寶寶夜晚常翻身，都能有效避免漏尿。比起一般尿布，這款巧虎安睡褲的腰圍彈力更提升2.5倍，更貼合肚肚，並提供L、XL、XXL、3XL多種尺寸，適應不同身形的寶寶，讓爸媽及寶貝都能告別夜間換床單的困擾，一起安安穩穩睡過夜；再加上讓寶寶愛不釋手的巧虎圖案，滿心期待與巧虎共度一整晚的安眠。

一級幫巧虎安睡褲線上優惠，了解更多https://lihi2.com/PTIgE

▲「一級幫巧虎安睡褲」採透氣柔軟材質預防寶貝紅屁屁，並將防漏功能升級至360度全方位防漏設計，即使尿量大、寶寶翻身，也不怕漏。（圖／翻攝自好市多線上購物。）

▲▼「超極上舒適幫寶適一級幫紙尿褲」單箱優惠150元，美式賣場線上購物也同步特價。線上購物限定「一級幫巧虎安睡褲」每箱折300元。

把握6/12~6/22期間「超極上舒適幫寶適一級幫紙尿褲」單箱優惠150元，限時體驗價買就對，不必苦苦觀望折扣，快速揮別寶貝夏季紅屁屁困擾。6/12-6/18「美式賣場線上購物」也同步特價「一級幫巧虎安睡褲」每箱折300元，不必扛貨直接寄到家，分擔新手爸媽的辛勞。

附註：售價、優惠由通路自行決定