　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

美式賣場「育兒神器」3年來首出新品！祭出會員限時體驗價　吸引爸媽搶購

▲▼日製「育兒神器」三年來首更新 會員搶先體驗！（圖／民眾提供）

▲「超極上舒適幫寶適一級幫紙尿褲」6/12~6/22期間限定「限時體驗價超好入手」，每箱現折150元的搶先體驗價。（圖／民眾提供，以下同）

消費中心／綜合報導

許多人把美式賣場當成尋寶休閒的去處，會員時常能在賣場中買到國外進口夯品！最近在社團中，有網友發現會員護照上「事有蹊蹺」，是新手爸媽必入手的「育兒神器」幫寶適一級幫紙尿褲，在美式賣場迎來三年首次大升級，「外面好像還沒看到」紛紛磨拳擦掌準備補貨，而且新品才上市，美式賣場還推出限時體驗價，6/12~6/22每箱現折150元，讓爸媽直奔美式賣場就能用超佛價格把「育兒神器」扛回家！

此外，寶寶睡過夜神隊友「一級幫巧虎安睡褲」在6/12-6/18也會同步特價，每箱折$300（線上購物限定），搭配賣場折扣碼23shop，滿5,000元還可以再折300，讓許多爸媽直呼太划算，趁機多買幾箱，或是連同新上市的一級幫紙尿褲一起買，享受折上折限時優惠（折扣碼每會員限使用一次）。

▲▼日製「育兒神器」三年來首更新 會員搶先體驗！（圖／民眾提供）

▲▼美式賣場「育兒神器」3年來首出新品！。（圖／網友提供）

▲幫寶適一級幫紙尿褲，迎來三年首次大升級，防漏大升級，爸媽更安心。

升級版「一級幫紙尿褲」防漏升級，爸媽試用有感「更安心啦」

日本製幫寶適一級幫紙尿褲全新大升級，有特殊的1秒瞬吸分散術，能夠快速均勻地吸收大量尿液，吸得又多又快，牢牢鎖住尿尿不外漏！而且一如以往有360度透氣，尿布內外有上萬個可見透氣孔的尿布，特別台灣即將到來的濕悶天氣～寶寶穿一整天都不悶熱！

▲▼日製「育兒神器」三年來首更新 會員搶先體驗！（圖／民眾提供）

▲上萬個可見透氣孔的尿布，採3D技術表層，可吸收並隔離稀便。

民眾在現場購買後表示，「媽媽社團討論這一次的新品不僅透氣性好，而且更加防漏」。其中一位消費者表示，「剛上市我就來買過，透氣度跟上一代一樣好，而且吸收能力又多又快。」「有時候發現尿布吸滿尿尿，但還是好輕薄。前幾天天氣潮濕炎熱，但寶寶的屁屁也很乾爽舒適」。

▲▼日製「育兒神器」三年來首更新 會員搶先體驗！（圖／民眾提供）

▲腰部設計了2倍彈力的側腰圍和後腰高腰圍，確保貼身舒適而不緊繃。

特價藏好深！網友再挖巧虎安睡褲線上特價　一箱就折$300 寶貝一覺睡過夜

這次還有另外一個連護照上都沒有的隱形特價也被挖出來！就是寶寶睡過夜神器「一級幫巧虎安睡褲」線上賣場每箱現折$300！巧虎安睡褲可吸收超強6倍吸收量，就算寶寶喝水、睡前奶喝得多，也不怕尿濕床單。而且還有360度全方位防漏設計，就算寶寶夜晚常翻身，都能有效避免漏尿。比起一般尿布，這款巧虎安睡褲的腰圍彈力更提升2.5倍，更貼合肚肚，並提供L、XL、XXL、3XL多種尺寸，適應不同身形的寶寶，讓爸媽及寶貝都能告別夜間換床單的困擾，一起安安穩穩睡過夜；再加上讓寶寶愛不釋手的巧虎圖案，滿心期待與巧虎共度一整晚的安眠。

一級幫巧虎安睡褲線上優惠，了解更多https://lihi2.com/PTIgE

▲▼日製「育兒神器」三年來首更新 會員搶先體驗！（圖／民眾提供）

▲「一級幫巧虎安睡褲」採透氣柔軟材質預防寶貝紅屁屁，並將防漏功能升級至360度全方位防漏設計，即使尿量大、寶寶翻身，也不怕漏。（圖／翻攝自好市多線上購物。）

▲▼美式賣場「育兒神器」3年來首出新品！。（圖／網友提供）

▲▼「超極上舒適幫寶適一級幫紙尿褲」單箱優惠150元，美式賣場線上購物也同步特價。線上購物限定「一級幫巧虎安睡褲」每箱折300元。

▲▼日製「育兒神器」三年來首更新 會員搶先體驗！（圖／民眾提供）

把握6/12~6/22期間「超極上舒適幫寶適一級幫紙尿褲」單箱優惠150元，限時體驗價買就對，不必苦苦觀望折扣，快速揮別寶貝夏季紅屁屁困擾。6/12-6/18「美式賣場線上購物」也同步特價「一級幫巧虎安睡褲」每箱折300元，不必扛貨直接寄到家，分擔新手爸媽的辛勞。

附註：售價、優惠由通路自行決定

ET快訊
TOYOTA「大改款C-HR」首度釋出官方預告
關西機場伴手禮店倒光！　旅客撲空淪土產難民
新北21歲男陳屍旅館浴缸！
駕「瑞典坦克」撞死1男2女　宜大教授宣告死亡
陳綺貞被舊愛控「情緒霸凌」　五月天阿信發聲了

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

上班族更好的選擇！高人氣超級食物「香醇黑豆漿」一瓶高效率補給

超商限定！日本超人氣「一口蛋糕、餅乾新品」來了　任選買2送1開吃

買牙膏送整串衛生紙！全聯首創免費牙齒檢測　指定品送6條牙膏　

美式賣場「育兒神器」3年來首出新品！祭出會員限時體驗價　吸引爸媽搶購

肯德基補班、連假接力「買1送1」！桶餐下殺58折爽吃炸雞蛋撻

【廣編】神達數位旗下電子後視鏡型行車記錄器「Mio MiVue R850D」　榮獲2023年iF設計獎

超商獨家「葡萄冰沙聖代」！最上層鋪滿優格奶蓋　還吃得到QQ蒟蒻

吃素護地球！慈濟.東購共善推「蔬食餐盒」12日電視、全家同步熱賣

超商要發錢了！取貨爽拿「7元購物金」　限時7天快衝

達美樂外帶披薩天天半價！史上最狂優惠「不限時、不限量」口味任選

江蕙封麥8年為張清芳唱《家後》！　聽到掌聲感動：大家沒有忘記我

大媽考駕照安全帶扣錯邊！　考官看傻無奈繫上「交杯帶」

英皇家閱兵彩排3人熱暈！　樂手「倒地仍吹奏」超敬業

天母停車場小孩掉落坑洞

抓到了！關渡鹹粥闆娘遭槍殺　嫌躲土地公廟睡覺落網

左轉被高速撞轉圈噴樹叢　肇事休旅車駕駛竟落跑！

張清芳親Ella：是我接班人！　見她露美背「直接摸下去」

張清芳邀瘦子「被公司打槍」！　他笑：稍微感受到一點冷漠XD

部分止咳、腸胃藥也含苯巴比妥　幼兒園餵藥是烏龍？新北回應了

誤把爸爸當壞人咬出血洞　虎斑汪自責「趴門口道歉」

上班族更好的選擇！高人氣超級食物「香醇黑豆漿」一瓶高效率補給

超商限定！日本超人氣「一口蛋糕、餅乾新品」來了　任選買2送1開吃

買牙膏送整串衛生紙！全聯首創免費牙齒檢測　指定品送6條牙膏　

美式賣場「育兒神器」3年來首出新品！祭出會員限時體驗價　吸引爸媽搶購

肯德基補班、連假接力「買1送1」！桶餐下殺58折爽吃炸雞蛋撻

【廣編】神達數位旗下電子後視鏡型行車記錄器「Mio MiVue R850D」　榮獲2023年iF設計獎

超商獨家「葡萄冰沙聖代」！最上層鋪滿優格奶蓋　還吃得到QQ蒟蒻

吃素護地球！慈濟.東購共善推「蔬食餐盒」12日電視、全家同步熱賣

超商要發錢了！取貨爽拿「7元購物金」　限時7天快衝

達美樂外帶披薩天天半價！史上最狂優惠「不限時、不限量」口味任選

桃園大規模停水影響16.7萬戶　1999、1910專線24小時諮詢服務

快訊／感人！手指骨折照打　「本土洋將」蔡文誠G5登錄了

臺灣第一客　中央大學客家學院慶成立20週年

蔡英文視察「愛國者三型飛彈部隊」　觀看虛擬戰場模擬系統

小心假徵才、真詐騙！　台酒遭冒名急澄清

桃園市社區大樓藏賭場　社群網站攬客...大媽、阿北進警局

埔里鎮公民審議及參與式預算　3社區票選最需要提案

TOYOTA「第2代C-HR」首度釋出官方預告　帥氣車尾、確定6／26發表

文化部發布人事安排　陳貺怡接任「國立臺灣美術館」館長

飼主發傳單邀道別！癌末搜救犬迎「最後散步」　社居鄰居現身相挺

女輔導長SWAG首播創紀錄　26秒裸片吐心情：繼續加油

消費熱門新聞

限時7天！超商取貨爽拿7元購物金

美式賣場瘋傳「神級紫金罐」　女兒遍尋不著問網友才恍然大悟

肯德基補班、連假接力「買1送1」

達美樂外帶披薩天天半價！不限時、不限量

吃素護地球！慈濟.東購共善推「蔬食餐盒」

千日醇金高推「史上最萌組合」！

速食店秀學生證限時吃套餐送薯條

超商獨家「葡萄冰沙聖代」加了QQ蒟蒻

在超商「遇見化學符號」激起化學作用！

全聯全新印花換購！永續精品包0元免費換

超商麵包攜手國際金獎瑞穗鮮乳　世界牛奶日必吃幸福烘焙美味

肯德基下殺5折爽吃蛋撻炸雞　還抽曼谷機票

超商「5款新鮮食」開吃！

美式賣場育兒神器3年來首出新品

更多熱門

相關新聞

好市多線上購物　結帳「1規定」會員不買了

好市多線上購物　結帳「1規定」會員不買了

美式賣場好市多（Costco）採年費制度，不少賣場好物深受台人喜愛，但近來時常聽到會員抱怨。就有會員直嘆，「好市多線上購物越來越不方便了！原本只有食物類，現在連雜貨都要滿3件才願意出貨」，話題引發共鳴。

推車滑落斜坡撞女童！爸聽好市多回應怒了

推車滑落斜坡撞女童！爸聽好市多回應怒了

好市多「超廢1物」有新用途！萬人驚：太勸敗了

好市多「超廢1物」有新用途！萬人驚：太勸敗了

買到好市多「玩具組」她讚划算　過來人：貼姓名貼

買到好市多「玩具組」她讚划算　過來人：貼姓名貼

「胖達人」團訟近10年！獲賠5.3倍　消基會：好市多A肝莓補償不合理

「胖達人」團訟近10年！獲賠5.3倍　消基會：好市多A肝莓補償不合理

關鍵字：

幫寶適一級幫COSTCO好市多美式賣場

讀者迴響

熱門新聞

楊繡惠曬超音波照孩子的爸身份曝

殺台灣黑熊合照吃下肚　山老鼠染疫亡

Jennie巡演唱到一半「下台離場」！

女扶跌倒老人被誣賴「妳撞我」！

發財了！　家中地下室挖出3000萬元

獨／陰間至尊坐鎮　5億高中生持「黑令旗」復仇

同學「連打3通電話」惡整郭台銘　郭董高EQ回應

痛揭陳綺貞霸凌同事！　舊愛鍾成虎列8罪狀開撕：被虐待得生不如死

每月領1.3萬補助！財金部會發錢　申請條件一次看

「5生肖」禍患上身！下半年衰神降臨

4童墜機後雨林求生40天　全靠13歲小姊姊

幼兒園餵藥是烏龍？部分止咳、腸胃藥也含苯巴比妥　新北回應了

韓美女直播主慘死柬埔寨　屍裹紅布丟水溝

男星突肚痛送醫搶救「昏迷20天病危」！

iPhone 15全價格大漲　「頂規1TB版」破5.5萬元

更多

最夯影音

更多
江蕙封麥8年為張清芳唱《家後》！　聽到掌聲感動：大家沒有忘記我

江蕙封麥8年為張清芳唱《家後》！　聽到掌聲感動：大家沒有忘記我
大媽考駕照安全帶扣錯邊！　考官看傻無奈繫上「交杯帶」

大媽考駕照安全帶扣錯邊！　考官看傻無奈繫上「交杯帶」

英皇家閱兵彩排3人熱暈！　樂手「倒地仍吹奏」超敬業

英皇家閱兵彩排3人熱暈！　樂手「倒地仍吹奏」超敬業

天母停車場小孩掉落坑洞

天母停車場小孩掉落坑洞

抓到了！關渡鹹粥闆娘遭槍殺　嫌躲土地公廟睡覺落網

抓到了！關渡鹹粥闆娘遭槍殺　嫌躲土地公廟睡覺落網

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面