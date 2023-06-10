好市多推車「滑落斜坡」！女童遭衝撞倒地　爸聽1句話更怒了

▲好市多傳出推車撞傷人意外。（圖／資料照）

網搜小組／閔文昱報導

好市多販售許多商品，是民眾最愛去的賣場之一，不過有家長指控，近日帶著孩子到好市多採買，經過一處斜坡時，一名婦人疑似手滑鬆手，導致推車從斜坡最上方一路向下衝，並撞傷他的女兒，事後想調閱監視器了解事發經過，賣場竟稱坡道沒有監視器，還稱這是個案，讓他難以接受。

一名家長在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，他9日中午和妻子、女兒正準備離開好市多，經過賣場內某處坡道時，突然聽到身後傳來撞擊聲，回頭看才發現是有一台推車從高處往下衝，並將女兒撞倒在地，隨後就有一名婦人錯愕地跑下來，並連忙道歉。

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原PO表示，所幸當時妻子發現有推車往下衝，及時推了女兒一把，才沒讓推車直接撞上，但女兒仍因擦撞倒地，且腳部也有受傷。事後賣場工作人員趕往現場，表示需要報警才可以調閱監視器，但等警方到場後，他卻發現坡道沒有裝監視器，因此只拍到衝撞畫面。

▲原PO指控，好市多坡道沒有緩衝設施，導指女兒遭推車衝撞受傷。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

原PO指出，他當下詢問賣場主管「這應該不是個案吧？」但主管卻回應，「是第一次遇到這種事情」，讓他不禁質疑「這麼長坡道怎麼沒裝監視器，不然事情怎麼發生的都沒有畫面？」且若是滿載商品的推車從高處滑下，一般人也未必追得回來，坡道也完全沒有緩衝，非常的危險，呼籲賣場能盡快改善。

貼文曝光後，馬上吸引不少網友關注，紛紛留言「這類推車如上面裝的物品較重，重力加速度跟斜坡，不見得每個人手都很有力能掌握得住，坡道地面應該要做止滑條，推車也應該要有鬆手煞車機制」、「告下去，阿姨可以不追究，賣場告死他，不然不會改善」、「這樣的坡道設計，場地方的好市多也應該付些法律責任吧！環境設置不安全，有潛在危險」。

不過也有網友認為，「我認為坡道的問題可能不在賣場，當然也有改進的機會。真正有問題的是人， 為什麼會讓手推車往下滑？不外乎玩手機、聊天！道路改得再好再先進科技，總是會有天兵」、「坡道設計危險不危險，跟使用的人有關，就算是超平坦馬路，一堆三寶上路也是隨時索命」。