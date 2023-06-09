「胖達人」團訟近10年！獲賠5.3倍　消基會：好市多A肝莓補償不合理

▲消基會說明「胖達人」訴訟案。（圖／消基會提供）

記者張乃文／台北報導

藝人小S捲入丈夫許雅鈞的「胖達人連鎖麵包案」食安事件，消費者保護基金會代替上千名消費者，對生技達人、小S等人提出訴訟，求償2566萬餘元，一審判決生技達人須賠償538萬餘元，二審也改判賠342萬餘元。消基會指出，最終有74位消費者獲賠償萬元以上金額，另呼籲好市多莓果案應予受害消費者更合理的補償。

2010年上市的「胖達人手感烘焙（以下稱胖達人）」，標榜其店內麵包商品「使用天然酵母、天然萃取香料、天然素材、絕無人工香精」，而後爆發使用人工香精。消基會接受1060名消費者委託，提起團體訴訟，訴訟耗近10年光景，終於在近期二審改判賠342萬餘元。

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消基會指出，1060位受害消費者最終有74位得到萬元以上的賠償，最高獲賠金額為48,067元（消費額為15,622元，有發票）；賠償額度在9,999～5,000元者，有228位：賠償額度4,999～3,022元者，有556人；其餘196人或因未能提出發票原本，或僅提出貴賓卡、櫻花卡而無相對應消費之發票原本，而經判決駁回請求。

消基會說明，此次損害賠償，除財產上之損害填補外，另就非財產上之損害判賠每名消費者1,000元，再依消保法第51條規定加計損害額（含財產與非財產上之損失）一倍之懲罰性賠償金。

消基會也提及近日好市多綜合莓果案補償比較，以胖達人案購買金額相近於好市多綜合莓果賣價（469元）之消費者為例，其中一名消費者購買470元的麵包，除獲原購買金額及遲延利息，另獲賠金額為2,470元，判賠金額為購買價5.3倍。

消基會認為，胖達人案的麵包商品標榜不含人工香料、使用天然酵母，採用九天製程製作之獨特性商品，卻因為使用可食用之人工香料（香精）及快速發酵之商業酵母，而涉及廣告不實，好市多的A肝莓果卻是有「致病性」，兩者對消費者身體及精神上的傷害力差距很大，綜合莓果卻僅是退還原購買金額（469元）再加賠1倍，對於消費者來說，是非常不合理的，呼籲好市多公司應該重新思量，給予受害消費者更合理的補償。