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買到好市多「超值玩具」！她大讚划算　過來人提醒：要貼姓名貼

▲▼原PO買到超值玩具組直呼相見恨晚。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

▲原PO買到超值玩具組直呼相見恨晚。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

實習記者林郁婷／綜合報導

在好市多經常能撿到便宜貨。一名媽媽在好市多發現了一組沙灘戲水玩組，原以為只有露在外面的東西，沒想到拆開後塑膠桶內還有玩具，總共包含19項配件，售價為405元，讓她開心直呼「真是相見恨晚」。不少媽媽們也大讚這桶玩具真的很超值，同時提醒「記得姓名貼要貼好貼滿」。

原PO在「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，在好市多買到沙灘玩具組，實在太超值了，「以為只有從外觀看到上半部的東西，拆開後發現下面還有」，帶小孩到公園玩時，看見旁邊的小朋友也提著一桶，「真是相見恨晚！」這組玩具共有19樣配件，包括鏟子、水桶及各種沙雕造型模具，售價405元。

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▲▼好市多沙灘戲水玩具。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

▲好市多沙灘戲水玩具。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

貼文曝光，不少家長也表示買了同款產品，「這桶真的超值！尤其是我兒看到那支超大鏟子，哇哇哇的！超好笑」、「好市多的玩沙桶一直都非常超值～只是拿出去大家都一樣，記得姓名貼要貼好貼滿」、「每一隻都要貼上名字！帶去沙坑，5組人有三組人那這桶啊」、「到處撞桶，各地沙坑同時間至少出現2組以上」。

部分家長則透露玩具的缺點，「打開後永遠收不回原本賣的樣子」、「它一旦打開後就再也無法收納成一桶了，得用好大一個袋子裝，帶出去很累贅」、「一直想收回去，收不回去，氣到塑膠袋裝一裝」、「個人覺得那個超大鏟子有點難用」、「收起來只能用抱的不能提」。

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