聖嬰現象是什麼？影響好壞跟「住哪裡」有關　4大QA一次看

▲ NOAA觀測夏威夷以南沿赤道畫出的特定區域水溫後，宣布聖嬰現象到來。（圖／翻攝自NOAA官網）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）科學家8日宣布，「聖嬰現象」（El Niño）已經發生，雖然目前影響還很弱，但威力預料將逐漸加強。澳洲獨立媒體《The Conversation》9日介紹聖嬰現象及其對不同地區的影響，結果是好是壞則因地而異。

● 聖嬰現象是什麼？

聖嬰現象是一種氣候模式，始於南美洲西部熱帶太平洋海水異常變暖，約每3至7年發生一次，可能持續幾個月或幾年。

一般來說，信風會將溫暖的海水吹離海岸，使較低溫的海水浮出水面。但當信風減弱，赤道附近海水升溫，就會產生各種影響，即所謂的「遙相關」（Teleconnection）現象。

太平洋面積大到覆蓋地球1/3，因此海水升溫會對全球帶來連鎖反應，在太平洋發生的事所帶來的影響不會僅限於太平洋。

聖嬰現象期間，赤道變暖會導致離地10公里以上的平流層變暖，科學家仍在研究這種遙相關是如何發生。與此同時，熱帶平流層會變冷。

兩者結合可改變高空風，也就是從西向東吹的高速氣流（Jet Stream）。而改變高速氣流可影響各種天氣變數，包括溫度、風暴到足以撕裂颶風的強風。

● 聖嬰現象對我們代表什麼？

▲ 高速氣流向南移動，幾乎是在美國南部上空由西向東吹。（圖／翻攝自NOAA官網）

聖嬰現象對部分地區是大好，對部分地區卻是大壞。

平均來說，全球在聖嬰年皆暖於反聖嬰年。強烈聖嬰現象可使氣溫升高攝氏約0.4度，北美則因地區而異。

在美國北部及加拿大，聖嬰年往往較為溫暖；美國西北部地區、俄亥俄河谷及加拿大西北部地區秋冬往往比平時更乾燥。另一方面，西南地區則會比平均標準更涼爽且潮濕。

聖嬰現象通常會使高速氣流向南移動，幾乎是在美國南部上空由西向東吹，而這種改變會阻擋來自墨西哥灣的水氣，使美國東南部雷雨減弱。反聖嬰則會使高速氣流向北移，導致美國南部及東南部惡劣天氣活動加劇。

● 聖嬰現象也會影響颶風，但在大西洋和太平洋方式不同

在大西洋上空，聖嬰現象通常會使風切增強，也就是風速隨大氣高度的變化，足以撕裂颶風。但這在東太平洋卻有相反效果，可能帶來更多風暴。海洋熱含量也會提升海洋熱浪（marine heat）風險，破壞珊瑚和魚類賴以生存的生態系統。

在美國中部，聖嬰現象通常使天氣溫暖乾燥，有望稍稍提升玉米豐收的機會；但相較下會對非洲南部及澳洲農作物造成嚴重破壞，且提升澳洲火災風險。巴西與南美洲北部也趨於乾燥，阿根廷及智利部分地區則較為潮濕。

不過，聖嬰年通常會發生的狀況不代表每次都會發生。每一起天氣事件不盡相同，因此聖嬰現象的影響是機率問題，並非必然，目前也不清楚氣候變遷將如何影響聖嬰及反聖嬰。

▲ 歐洲各地熱浪來襲，圖為西班牙馬德里。（圖／達志影像／美聯社）

● 2023年高溫會破紀錄嗎？

美國國家氣象局觀測到特定地區水溫連續3個月比正常溫度高出至少攝氏0.5度後，正式宣布聖嬰現象到來。強烈聖嬰現象的條件則是該地區在2個月內升溫攝氏1.5度，目前不清楚今年是否會達到這項門檻。

NOAA於8日發布今年第一份聖嬰預警報告，預測其至冬季大於「中等」強度（moderate）的可能性為84%，達到「強」（strong）的可能性則為56%，不過預測仍可能改變。