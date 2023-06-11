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16歲錄取哈佛、智商167！美國「大學炸彈客」獄中過世終年81歲

▲▼ 美國智商167數學天才卡臣斯基（Ted Kaczynski）是「大學航空炸彈客」。（圖／達志影像／美聯社）

▲卡臣斯基擁有167高智商，卻是讓美國人惴惴不安的「大學航空炸彈客」。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

美國智商167數學天才卡臣斯基（Ted Kaczynski）擁有哈佛大學文憑，但於1978年至1995年間匿名寄送炸彈，造成3人死亡、20多人受傷，被稱為「大學航空炸彈客」，就連聯邦調查局（FBI）都一度束手無策。依據美國聯邦監獄局的說法，81歲的卡臣斯基已在獄中過世。

綜合CNN、法新社、BBC等報導，10日凌晨零時25分左右，卡臣斯基在北卡羅來納州布特納聯邦監獄醫療中心的牢房中被發現毫無反應，緊急送醫後宣告不治，死因尚待釐清。他先前被關押在科羅拉多州最高安全級別機構之中，但因健康狀況不佳，才在2021年12月轉移至北卡監獄的醫療中心。

智商167哈佛畢業的天才變成炸彈狂魔　連FBI都束手無策

其實卡臣斯基擁有167高智商，早在16歲就獲得哈佛大學數學系錄取，畢業後進入密西根大學攻讀數學博士學位，1967年更成為加州大學柏克萊分校史上最年輕的數學系助理教授，不過任職約2年就辭職，之後搬到蒙大拿州隱居，住在沒有電、沒有自來水的小屋，靠著打零工和家人的支持過日子，對城市開發破壞周遭森林深感不安。

▲▼ 美國智商167數學天才卡臣斯基（Ted Kaczynski）是「大學航空炸彈客」。（圖／達志影像／美聯社）

在1978年至1995年期間，他以保護人類與自然免於科技及開發帶來的衝擊為名義，透過人工投遞、寄送炸彈的方式進行炸彈攻擊，期間不斷改良設計，對象鎖定全美大學教授、大型企業主管及航空公司，造成3人死亡、20多人受傷，被聯邦調查局稱為「大學和航空公司炸彈客」（University and Airline Bomber）。

要求刊登3.5萬字炸彈客宣言　反科技進步

卡臣斯基被檢方形容成一名復仇心切的孤獨者，在1995年，他投書媒體宣告將停止投放炸彈，前提是媒體必須刊出約3.5萬字的反現代宣言《論工業社會及其未來》。最後在FBI與司法部建議之下，媒體刊登他的宣言。

卡臣斯基在文中稱，工業革命及後來取得的成果其實是場災難，譴責現代化建設破壞自然，工業社會侵蝕人類自由，技術革新帶來過度基因工程、使人類受辱等，主張推翻工業體系的革命，把高級技術人才視為襲擊目標，要以科技倒退的方式解放人類自由。

宣言成為緝凶關鍵　FBI史上最貴調查

在這份宣言刊登出來之後，他的弟弟大衛（David）向FBI通報炸彈客很有可能就是他的兄長。卡臣斯基1996年在蒙大拿州被捕，當局搜出已完成的炸彈裝置與相關零件，還有關於炸彈製造實驗等內容的4萬頁手寫日記。卡臣斯基1998年被判處無期徒刑，雖然律師想以精神錯亂為由提出抗辯，但他要求法院駁回這項請求，承認所有控罪躲過死刑。

卡臣斯基本人堅稱很清楚自己在做什麼，1999年接受時代雜誌採訪時更說，並沒有妄想等精神問題，「我本人相信我是理智的」。

報導指出，追查卡臣斯基連續炸彈客的這起案子，是FBI史上歷時最長、耗資最多的搜捕行動。

▲▼ 美國智商167數學天才卡臣斯基（Ted Kaczynski）是「大學航空炸彈客」。（圖／達志影像／美聯社）

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