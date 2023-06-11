美官員證實：中國早在古巴設有「情報部門」　2019年曾升級設備

▲美國駐古巴大使館。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國拜登政府10日坦承，中國多年來持續在古巴進行間諜活動，且其位於古巴的情報蒐集設施曾在2019年進行升級，以加強中國在該地區的影響力。

《華爾街日報》8日消息指出，中國已經和古巴達成一項秘密協議，打算在距離美國佛羅里達州約160公里的古巴上設置一套電子竊聽設施，但美國和古巴都對此消息表達強烈懷疑。拜登政府官員向《路透社》表示，媒體描述的狀況和白宮理解的不同，但未詳細說明不同之處。

該名官員提到，中國在古巴建立情報蒐集機構的問題，早在總統拜登上任前就已存在，「這是一個持續的問題，而不是一個新的發展。」他更指出，「中國2019年對其在古巴的情報蒐集設施進行了升級，這在情報紀錄中都有充分記載。」

中國外交部9日發出聲明否認此消息，並稱是美國刻意散布謠言來誹謗中國，談到位於古巴的間諜設施，中方指責美國才是世界上最強大的駭客帝國。古巴政府未立即回覆，但該國副外長稱《華爾街日報》的消息全是捏造的。

拜登政府官員表示，儘管前總統川普政府意識到中國正努力在古巴建立基地．並試圖應對這一挑戰，「但我們沒有取得足夠進展，我們需要一種更直接的方式。」官員指出，他們已和古巴政府進行接觸，「我們的專家評估，美方的外交努力已經讓中國放慢腳步，目前尚未達到他們所希望的水準。」