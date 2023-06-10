梁律國際法律事務所開幕　以專業力量為性騷擾受害者提供法律支援

▲曾於台南地院任職法官助理逾10年之梁家瑜律師，舉辦律師事務所開幕茶會，台南第二監獄典獄長李進國等多人場祝賀剪綵。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

曾於台南地院任職法官助理逾10年之梁家瑜律師，10日舉辦律師事務所開幕茶會，台南第二監獄典獄長李進國、台南市政府法治處主任消保官馮祺雯、南台科技大學副校長張瑞星、成大法律系陳思廷副教授、樹河社會福利基金會執行長葉蔥鞠等各界人士到場祝賀剪綵，梁律國際法律事務所將提供性騷擾公益諮詢服務。

梁家瑜律師從小就有律師夢，但因為家庭因素沒有升學高中，而是直接就讀專校攻讀商科，而且一路走來全靠半工半請、自給自足,舉凡餐廳服務生、超商店員、泡沫紅茶店店員、手工工作，後來插大考上銘傳大學法律系，畢業於南台科大財法所，但正因為有這樣的人生旅程，讓梁律師更可以體會基層民眾的心聲，可以用最白話的語言，傳違正確的法律概念。

▲梁家瑜律師表示，梁律國際法律事務所將提供性騷案公益專業的法律諮詢和支持，並致力於打造一個公平、安全的社會環境。

此外，梁律師於擔任律師後，亦於區公所、中華民國消費者文教基金會、區公所及民意代表處等單位擔任義務律師，奉獻專業服務公益。這次開幕茶會亦以台南第二監獄所推出之六甲乾拌麵作為伴手禮，期盼以實際行動，支持收容人，讓來賓可以品嘗到收容人的好手藝。

梁家瑜律師說，梁律國際法律事務的成立宗旨，在為客戶提供卓越的法律服務，透過緊密合作的方式，深入了解客戶的需求和目標，並提供量身定制的解決方案，同時將秉持專業、誠信和卓越的價值觀，為客戶創造最大的價值。

梁家瑜律師表示，性騷擾是一個嚴重且普遍存在的社會問題，影響各行各業的人們，作為一家女性律師事務所，深知性騒擾案對受害者的傷害和困擾，並堅信每個人都應該生活在一個尊重和平等的社會中。梁律國際法律事務所將以高度敏感和保密的態度處理每個案件，並致力於為受害者爭取正義和維護其權益。透過系列公益活動，提供專業的法律路詢和支持，並致力於打造一個公平、安全的社會環境。