指她跳槽「背骨」還性騷男教練！　網紅艾瑪怒吉館長…結局曝光

▲「館長」陳之漢（左）開直播，指稱網紅EMMA艾瑪（右）當健身教練時，對男客、男教練性騷擾，法院判館長要賠10萬元。（圖／翻攝自館長、艾瑪臉書）



記者蔡怡萍／新北報導

網紅「館長」陳之漢曾在直播節目中，公開指稱曾是他健身房員工的健身網紅EMMA艾瑪「背骨」，還說艾瑪因在其他健身房性騷擾男教練遭到開除，艾瑪怒告館長求償精神慰撫30萬元，法院一審判賠10萬。館長上訴表示艾瑪年收入頗高、且性騷擾說法確實是男教練所述，請求減為5萬元，但法官駁回館長上訴，須賠償10萬確定。

本案起因於本名林憶杰的EMMA艾瑪，於2018年跨足網紅經營自己的健身事業，自稱在「館長」的「成吉思汗」健身房當教練時，只有「前面2小時在訓練，後面8小時在掃地」等語。

此話惹惱「館長」，2019年2月連續開直播反擊艾瑪，不僅公布艾瑪2015年的長相跟現在的對照，暗示艾瑪「進場整修」、「現在弄一弄，出來變艾瑪女神」，更說艾瑪跳槽別家健身房「摸人家教練，男生教練，被告性騷擾」、「人家男教練有女朋友」，所以艾瑪被開除掉。

館長還批艾瑪「妳在我們公司做的時候，跟客人玩來玩去，還摸客人的屁股，客人也摸妳的屁股，後來妳心情不好，客人拍妳一下，你就跑去櫃檯說客人性騷擾妳」，他說艾瑪從「成吉思汗」離職是「背骨嘛（背叛、反骨、容易反叛的個性）！」然後到別家健身房是因為發生性騷擾事件被開除的，「又被人踢出來」等語。

艾瑪認為受辱，告館長涉嫌誹謗，另針對館長說她「背骨」與性騷擾男教練而被開除等言論，主張與事實不符，館長也沒詳加查證，就惡意詆毀她名聲，提起民事訴訟求償精神慰撫30萬元。

館長抗辯指艾瑪自己在2018年7月間，於IG發文指稱「＃吸你老婆的還不夠＃還有你媽的奶可以吸」、「因為同事關心我的奶，我才用奶來做比喻，並不是想性騷擾…如果這位已婚男同事覺得被性騷擾，我很抱歉也感到遺憾與委屈…＃事情發生後我變成自由教練了」，代表艾瑪確實因疑似性騷擾男教練而遭解僱。

館長主張，艾瑪自願成為公眾人物，且健身教練有無性騷擾會員，屬於公益事項、可受公評，他也問過艾瑪的前同事求證，若法官認為他有錯，應以賠償5萬元較為妥當。

法官指館長所求證的證人，出庭證稱艾瑪在別家健身房被解僱，是因為不滿業主處理她和男教練互指對方性騷擾的方式，因而曠職被開除，顯然不是被認定性騷擾屬實而解僱。

法官認定館長未合理查證，就公開毀損艾瑪名譽，衡量雙方身分地位與經濟程度，判應賠償艾瑪精神慰撫10萬元；館長不服上訴，強調艾瑪自己說過對於使男教練感到被騷擾很抱歉，且艾瑪本身年收入甚高、綜觀其他同類型的判決，賠償應減為5萬較適當，但法官原審考量已經完備，館長的請求無理由，駁回上訴，判決確定。