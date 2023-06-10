　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

指她跳槽「背骨」還性騷男教練！　網紅艾瑪怒吉館長…結局曝光

▲▼「館長」陳之漢（左）開直播，爆料網紅EMMA艾瑪（右）當健身教練時，對其他男客、男教練性騷擾。（圖／翻攝自館長、艾瑪臉書）

▲「館長」陳之漢（左）開直播，指稱網紅EMMA艾瑪（右）當健身教練時，對男客、男教練性騷擾，法院判館長要賠10萬元。（圖／翻攝自館長、艾瑪臉書）

記者蔡怡萍／新北報導

網紅「館長」陳之漢曾在直播節目中，公開指稱曾是他健身房員工的健身網紅EMMA艾瑪「背骨」，還說艾瑪因在其他健身房性騷擾男教練遭到開除，艾瑪怒告館長求償精神慰撫30萬元，法院一審判賠10萬。館長上訴表示艾瑪年收入頗高、且性騷擾說法確實是男教練所述，請求減為5萬元，但法官駁回館長上訴，須賠償10萬確定。

本案起因於本名林憶杰的EMMA艾瑪，於2018年跨足網紅經營自己的健身事業，自稱在「館長」的「成吉思汗」健身房當教練時，只有「前面2小時在訓練，後面8小時在掃地」等語。

此話惹惱「館長」，2019年2月連續開直播反擊艾瑪，不僅公布艾瑪2015年的長相跟現在的對照，暗示艾瑪「進場整修」、「現在弄一弄，出來變艾瑪女神」，更說艾瑪跳槽別家健身房「摸人家教練，男生教練，被告性騷擾」、「人家男教練有女朋友」，所以艾瑪被開除掉。

館長還批艾瑪「妳在我們公司做的時候，跟客人玩來玩去，還摸客人的屁股，客人也摸妳的屁股，後來妳心情不好，客人拍妳一下，你就跑去櫃檯說客人性騷擾妳」，他說艾瑪從「成吉思汗」離職是「背骨嘛（背叛、反骨、容易反叛的個性）！」然後到別家健身房是因為發生性騷擾事件被開除的，「又被人踢出來」等語。

艾瑪認為受辱，告館長涉嫌誹謗，另針對館長說她「背骨」與性騷擾男教練而被開除等言論，主張與事實不符，館長也沒詳加查證，就惡意詆毀她名聲，提起民事訴訟求償精神慰撫30萬元。

館長抗辯指艾瑪自己在2018年7月間，於IG發文指稱「＃吸你老婆的還不夠＃還有你媽的奶可以吸」、「因為同事關心我的奶，我才用奶來做比喻，並不是想性騷擾…如果這位已婚男同事覺得被性騷擾，我很抱歉也感到遺憾與委屈…＃事情發生後我變成自由教練了」，代表艾瑪確實因疑似性騷擾男教練而遭解僱。

館長主張，艾瑪自願成為公眾人物，且健身教練有無性騷擾會員，屬於公益事項、可受公評，他也問過艾瑪的前同事求證，若法官認為他有錯，應以賠償5萬元較為妥當。

法官指館長所求證的證人，出庭證稱艾瑪在別家健身房被解僱，是因為不滿業主處理她和男教練互指對方性騷擾的方式，因而曠職被開除，顯然不是被認定性騷擾屬實而解僱。

法官認定館長未合理查證，就公開毀損艾瑪名譽，衡量雙方身分地位與經濟程度，判應賠償艾瑪精神慰撫10萬元；館長不服上訴，強調艾瑪自己說過對於使男教練感到被騷擾很抱歉，且艾瑪本身年收入甚高、綜觀其他同類型的判決，賠償應減為5萬較適當，但法官原審考量已經完備，館長的請求無理由，駁回上訴，判決確定。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
「冷氣28度+電扇」不如別吹　內行曝1關鍵：真的會冷
全台中獎！這3天防致災豪雨　一圖看警戒區
快訊／館長輸了！　判賠正妹網紅10萬
快訊／「隔空襲臀」啦啦隊還喊真香！　PLG球星道歉了
快訊／神劇男星猝逝！　睡一半走了
長榮「靜止狀態」遭泰航擦撞！　班機恐取消
賈永婕2女兒都送去美國！被酸「為何不在台灣唸」　她直球回應

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「皮膚無一處完整」受虐3歲童躺病床8月　生母男友施暴再延押2月　

女全身瘀傷暴斃...檢警4方向偵辦　不排除約談「借竅驅魔」聖母

通緝男酒駕出怪招「躲騎樓假裝回家」　住戶急揮手打臉...他臉綠

指她跳槽「背骨」還性騷男教練！　網紅艾瑪怒吉館長…結局曝光

台東1男1女海上玩立漿...體力不支揮手呼救　海巡成功救援

買檳榔違停被叭！雙煞開車狂追...踹凹車門　再拿鐵桶砸擋風玻璃

詐領72萬助理費供奉法師+買裙子　前台中市議員冉齡軒判刑4年

快訊／聯結車失控猛撞路燈！砸無辜女騎士　折甘蔗打橫躺4車道

快訊／國1南下路竹段「4車連環撞」！　占用內車道…回堵5K

台中夜校妹270度迴轉撞爆超商　拍抖音：人生第一台車離開我了

18歲女270度無煞車迴轉　暴衝進超商！困車內嚇呆

朱學恒認性騷議員鍾沛君！　強調喝到斷片：真心不清楚

港星餐廳拍片開補光燈「被要求關掉」　反擊店員：你們態度真的太差！

排灣男跟伯公上山砍木柴　米酒誤當水：喝完砍1甲地

北北基等7縣市豪大雨！　今起「梅雨鋒徘徊」致災降雨炸7天

他慘被拖吊怒控前車陷害　三寶現場曝光掀兩方論戰

嫌爸幫新生妹取的名「太土」　陸萌弟崩潰罵：毀了她一生

老婆吃完鱈魚香絲頭痛　老公下秒狂嗑撞到頭XD

郭雪芙曾被「耳邊私語」性騷擾　廣告濕身感受色眼神「反映被冷處理」

男治喪期不顧反對載她一程　櫻花妹落淚：台灣人太善良

「皮膚無一處完整」受虐3歲童躺病床8月　生母男友施暴再延押2月　

女全身瘀傷暴斃...檢警4方向偵辦　不排除約談「借竅驅魔」聖母

通緝男酒駕出怪招「躲騎樓假裝回家」　住戶急揮手打臉...他臉綠

指她跳槽「背骨」還性騷男教練！　網紅艾瑪怒吉館長…結局曝光

台東1男1女海上玩立漿...體力不支揮手呼救　海巡成功救援

買檳榔違停被叭！雙煞開車狂追...踹凹車門　再拿鐵桶砸擋風玻璃

詐領72萬助理費供奉法師+買裙子　前台中市議員冉齡軒判刑4年

快訊／聯結車失控猛撞路燈！砸無辜女騎士　折甘蔗打橫躺4車道

快訊／國1南下路竹段「4車連環撞」！　占用內車道…回堵5K

台中夜校妹270度迴轉撞爆超商　拍抖音：人生第一台車離開我了

農會輔導栽種有成　嘉義精品「極光歐若拉」番路鄉再+1　

快訊／鋒面靠近！雨彈開轟　7縣市大雨特報

難撇派對門陰霾！前英相強生閃辭國會議員　大喊獵巫：我是被趕走的

台灣國際熱氣球嘉年華將登場　滿滿60天幸福之旅

孫藝真22歲代表作美成傳說！複製同款清純感眼妝　無睫毛重臥蠶是重點

湯剛煮好「少做1動作」　害全家集體食物中毒！醫警告：很多人都中

勉勵畢業生勇往直前無懼怕　侯友宜：讓兩岸穩定青年遠離戰場進入職場

朱學恒性騷怪斷片？　矢板明夫轟：敷衍！近年「最失敗的道歉」

豔陽也不怕！營養師點名6種「防曬食物」，吃出白皙肌膚

媲美魔術強森！莫瑞連4場至少10助攻　「我們準備好奪冠」

正宮埋伏逆襲「雙手爆推」　小三飛噴頭撞車...網：超療癒

社會熱門新聞

宜蘭男橫跨3車道　慘遭小貨車撞死

幼兒園供「簽名同意用藥單」　遭家長打臉

即／超商浩克結婚了！「現任」曬結婚證書

男大生硬上喝醉女同學！震醒閨蜜問：能試試嗎

店員幫代收少了54萬　店長查帳短收送辦

新北某托嬰中心「暴力換尿布」　社會局回應了

千人送行四海劉德華　這女人頻拭淚

台南保母虐嬰「腦出血+癲癇」　父控：2歲還不會站

徐巧芯收匿名花束　辦公室主任提告

童疑被虐死　鄰：深夜傳怒吼、哭聲

幼兒被灌彩虹藥水　不喝就關廁所

苗栗國1深夜大貨車追撞　回堵1公里

豬哥男連續性騷2妹子秘書　當庭問：很爽齁

快訊／台中女四肢瘀青暴斃！4女信徒遭移送

更多熱門

相關新聞

燒肉便當250元　館長怨「嫌貴沒人買」月賠30萬↑

燒肉便當250元　館長怨「嫌貴沒人買」月賠30萬↑

館長陳之漢砸千萬進軍餐飲，副業「TRUE飯」於6月1日開幕，「獨門風烤脆皮燒肉」餐盒賣250元。他昨（9）日在直播中哀號，大家都嫌便當貴沒人買，但是實際攤開收支表，其實每個月都在賠錢，餐飲利潤低，人事成本高，租金也高，根本賺不了錢，直呼「如果還是弄不起來，我也不想開了」。

批民進黨永遠雙標、親疏遠近　曾銘宗：就是不敢撤銷林飛帆的提名

批民進黨永遠雙標、親疏遠近　曾銘宗：就是不敢撤銷林飛帆的提名

快訊／還原遭朱學恒請離直播過程　吳怡玎：這事情不該發生

快訊／還原遭朱學恒請離直播過程　吳怡玎：這事情不該發生

梁律國際法律事務所開幕

梁律國際法律事務所開幕

沈富雄提3成語「朱學恒通通適用」！1改變降低性騷案

沈富雄提3成語「朱學恒通通適用」！1改變降低性騷案

關鍵字：

館長直播網紅背骨艾瑪性騷擾健身房

讀者迴響

熱門新聞

郭采潔登台「胸部掉到腰」驚奇畫面被拍！

宜蘭男橫跨3車道　慘遭小貨車撞死

起底無尊20歲照片帥炸！

餵藥案5被告全交保「太妙了」！

蔡阿嘎YT消失6天「妻終於吐近況」

幼兒園供「簽名同意用藥單」　遭家長打臉

即／超商浩克結婚了！「現任」曬結婚證書

水溝撈起粉紅毛球　浮現夢幻斑紋

狠心媽1個多月未歸...1歲、2歲女兒遭活活餓死

女友穿內衣搭捷運被攔！　他怒：妨礙到誰？

阿嬌離婚3年「路邊親臉」　對象起底是女版陳冠希

精品LINE貼圖＋桌布免費下載　

台灣男歌手車禍身亡！享年31歲

機車天天擋出入口！店家求讓道「收1回信傻眼了」

以為誤拿身分證　機台一刷尷尬了

更多

最夯影音

更多
18歲女270度無煞車迴轉　暴衝進超商！困車內嚇呆

18歲女270度無煞車迴轉　暴衝進超商！困車內嚇呆
朱學恒認性騷議員鍾沛君！　強調喝到斷片：真心不清楚

朱學恒認性騷議員鍾沛君！　強調喝到斷片：真心不清楚

港星餐廳拍片開補光燈「被要求關掉」　反擊店員：你們態度真的太差！

港星餐廳拍片開補光燈「被要求關掉」　反擊店員：你們態度真的太差！

排灣男跟伯公上山砍木柴　米酒誤當水：喝完砍1甲地

排灣男跟伯公上山砍木柴　米酒誤當水：喝完砍1甲地

北北基等7縣市豪大雨！　今起「梅雨鋒徘徊」致災降雨炸7天

北北基等7縣市豪大雨！　今起「梅雨鋒徘徊」致災降雨炸7天

熱門快報

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

冬瓜行旅社長郭憲鴻，從小接觸殯葬業，看盡這行的奇聞軼事。鎖定豈有此呂先睹為快！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面