型男檢座開庭「稻草人」又詐領加班費　法界：加班應在辦公室

▲檢察官出現法袍在辦公室，人卻不知去向的「稻草人事件」。此為示意圖。（圖／123rf）

記者吳銘峯／台北報導

桃園地檢署某型男檢察官日前開庭時發生「稻草人事件」（法袍在，人消失），經過法務部追查後，發現這名檢察官甚至人在國外還申報加班費，涉嫌詐領，但他深表悔悟，檢方予以緩起訴處分確定。「台灣司法人權進步協會」理事長何俊英認為，雖然檢察官工作非常繁重導致常加班，但申報加班應該還是限於辦公室內，以免爭議。

本案中的型男檢察官因外型俊俏，曾拍攝公益宣導影片。但有不具名同僚指出，該檢察官工作上偶有疏漏，開庭曾經數次遲到，另外最誇張的，就是先前發生的「稻草人事件」，開庭時間已到，但位子上卻只有檢察官法袍，但人卻不知去向。這也讓法務部查處機動小組認為有調查必要，發交桃園地檢署，指分由某位主任檢察官負責偵辦。

桃檢最後查出型男檢察官確實有申報加班不實的狀況，總計有6次不實請補休、3次不實請領加班費，其中還有2次是出國到日本、印尼，卻還申報加班。經過約談後，型男檢察官趕緊認錯，並繳回詐領費用與補修款項。而桃檢認為他深表悔悟，再加上已經繳回不法所得，最後給予緩起訴處分確定，但需繳交國庫90萬元。目前該檢察官已經以留學為由提出辭呈，無從得知回應。

對於這樣的狀況，「台灣司法人權進步協會」理事長何俊英指出，檢察官的工作量非常繁重，確實經常要加班。不過有些檢察官、法官會將工作帶回家裡處理，並填寫申報加班，但這樣「如何證明有加班？」往往引發爭議、落人口實。因此他建議，檢察官若要加班還是限於在辦公室內，況且有許多資料必須透過地檢署的內部網路才能查詢，又可以避免爭議，保障自己。