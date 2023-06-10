批民進黨永遠雙標、親疏遠近　曾銘宗：就是不敢撤銷林飛帆的提名

▲曾銘宗10日出席國民黨團記者會。（圖／記者蘇晏男攝）

記者蘇晏男／台北報導

民進黨昨公布前黨工性騷案調查結論，指前副秘書長、現任台北第三選區立委參選人林飛帆當時處理的做法，與中央黨部既有規定並無相違背之處。對此，國民黨立法院黨團總召曾銘宗今（10日）表示，民進黨永遠是雙標，永遠就是親疏遠近，就是不敢處理林飛帆、不敢撤銷林飛帆的提名。

民進黨前黨工控訴遭性騷擾，時任婦女部主任許嘉恬卻反問「妳為什麼不跳車」，未獲得妥適處力，而身為時任督導主管的林飛帆，則坦言忽略當事人不走申訴管道的背後原因並道歉。

民進黨中央昨晚發新聞稿公布該案調查結論，指許嘉恬曾向林飛帆提及部門有發生性騷擾事件，但未透露細節，僅表示當事人沒有意願走申訴流程；而林則向許表達，若當事人有意願走性平申訴，黨部應提供必要的法律協助，也應儘速終止與廠商的合作，因此林相關處置，與中央黨部既有規定並無相違背之處。

對於民進黨有無包庇林飛帆，曾銘宗10日表示，民進黨是雙標，據他理解林知道這件事但沒積極處理，是共犯，但民進黨既然提名林就不敢撤銷，因為民進黨永遠是雙標，永遠就是親疏遠近，就是不敢處理林飛帆。

媒體追問，怎麼看林飛帆自認有疏失，但民進黨中央說林沒有違規。曾銘宗說，「雙重標準、雙重標準」，民進黨中央不敢處理林飛帆，相信外界也會有不同意見。

至於壯闊台灣聯盟理事長吳怡農的父親吳乃德也被爆出性騷擾，曾銘宗表示，根據外界收集，有關民進黨政治人物有涉及性騷或婚外情的超過60個，「怎麼又是一個民進黨這些過去的政治人物，怎麼有這麼多的民進政治人物涉及到性騷擾呢？我真的是很納悶，原因我不知道，也不曉得」。