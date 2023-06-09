批新北市府沒做到安居樂業　張其祿籲侯友宜：選總統還是要做好市政

▲賴香伶（左起）、張其祿、吳欣盈9日回應新北市幼兒園餵藥案。（圖／民眾黨團提供）

記者蘇晏男／台北報導

新北市板橋某幼兒園的教職員餵食學童藥物，以致多名受害人身上被驗出「巴比妥」及「苯二氮平類」等成分，引發譁然，新北市長侯友宜昨為此2度鞠躬。對此，民眾黨立法院黨團幹事長張其祿今（9日）表示，人民求的是安居樂業，幼有所長、老有所終，但新北市政府完全沒做到；張也呼籲，雖然選總統很重要，但市政還是要做好。

民眾黨立法院黨團9日舉行「拒絕黑箱、立院審查 《台美21世紀貿易倡議》配套在哪？」記者會，會前針對新北幼兒園餵藥案，立委吳欣盈表示，聽到幼兒園毒品事件，做為新手媽媽感到非常痛心，國家整體教育托兒制度，是否可以信任？難道要讓小朋友定期驗尿或檢驗頭髮，才能保護小朋友的權益嗎？呼籲新北市政府盡速處理，給社會一個交代。

民眾黨團副總召賴香伶指出，新北市幼兒園教師餵食學童含三級毒品的彩虹藥水，然而新北市政府反應慢半拍，整起案件從爆發到採檢擱置20多天，無法及時將傷害降到最低，希望從市長到行政單位都能痛定思痛，檢調更要積極介入，給家長與社會一個交代，千萬不能船過水無痕。

張其祿則說，新北市政府螺絲掉滿地，不只小孩，也沒照顧好長輩，前陣子中和也發生弱勢家庭三死悲劇，還有17歲少年拿槍掃射，哪有好好做事情？人民求的是安居樂業，幼有所長、老有所終，但新北市政府完全沒做到。張其祿也呼籲，雖然選總統很重要，但市政還是要做好。