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新北挺街藝　街頭藝術工作坊開始報名

▲新北挺街藝　街頭藝術工作坊開始報名。（圖／新北市文化局提供）

▲曹鈞森吉他彈唱表演。（圖／新北市文化局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

推動新北街頭文化，形塑在地城市風景，新北市政府文化局6月16、30日推出「新北市街頭藝術工作坊」線上課程。文化局長張䕒育表示，本次課程分為動態、音樂、工藝、實務四類，針對不同展演類別的街頭藝術，邀請6位各專業領域的講師為大家授課，提升街頭展演的專業能力和技巧。

動態類部分，今年邀請魔術師謝茗承（阿樂），以「在國外當街頭藝人：從零開始的經驗分享！」為主題，分享臺灣、澳洲和韓國的街頭文化差異，以及如何成為一位在國外演出的街頭藝人。擁有導遊及駐唱歌手等多重身份的曹鈞森，以「如何簡單的成為街頭藝人」，帶領大家掌握在街頭展演贏得掌聲和賞金的要領。

▲新北挺街藝　街頭藝術工作坊開始報名。（圖／新北市文化局提供）

▲張麗淳老師毛線編織創作。

影像創作者李昶佑的「個人作品集製作與規劃」，從影像敘事概念，分析如何判斷照片的優劣，以及個人作品集該放那些內容。臺灣陶笛文化交流協會理事長陳若儀的「讓街頭藝術被看見聽見—Podcast製作分享」，帶領大家從零製作Podcast，打造網路行銷自我的平臺。吳稼寅（Cooky）及張麗淳老師，以「訂製捏塑的吸引力」、「毛線編織創作」為主題，帶領大家認識工藝藝術類的街頭展演。

工作坊線上課程，即日起開放報名，凡持有基北北桃四市街頭藝人有效證的民眾皆可報名，也歡迎對街頭藝術有興趣民眾共襄盛舉。線上課程同步於「新北市文化局街頭藝人」Youtube頻道播出。活動相關訊息，請上「新北市政府文化局」官網或「新北市街頭藝人主題」網站查詢，或電洽29603456分機4628。

▲新北挺街藝　街頭藝術工作坊開始報名。（圖／新北市文化局提供）

▲陳若儀老師分享Podcast製作。

▲新北挺街藝　街頭藝術工作坊開始報名。（圖／新北市文化局提供）

▲謝茗承分享在國外當街頭藝人的經驗。

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