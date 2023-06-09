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社會 社會焦點 保障人權

林智堅「論文案」達成和解　捐30萬做公益

記者黃哲民、林彥臣／台北報導

新竹市前市長林智堅「論文抄襲案」遭到調查局調查官余正煌提刑事自訴指控林違反《著作權法》與加重誹謗案件，雙方9日達成和解，余正煌將撤告，並指定林智堅必須捐款30萬給公益團體。

雙方共同聲明指出，「共同聲明人余正煌、林智堅現為台北地方法院111年度，自字第61號一案原因事實，業經雙方溝通化解歧見。」

▲桃園市長參選人林智堅出面回應論文抄襲事件。（圖／記者林敬旻攝）

▲林智堅被要求捐款30萬做公益，作為和解條件。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼余正煌與林智堅就「論文案」達成和解，雙方律師出示共同聲明。（圖／記者黃哲民攝）

▲▼余正煌與林智堅就「論文案」達成和解，雙方律師出示共同聲明。（圖／記者黃哲民攝）

▲▼余正煌與林智堅就「論文案」達成和解，雙方律師出示共同聲明。（圖／記者黃哲民攝）

共同聲明指出，「本人林智堅院就台大碩士論文一案，造成社會紛擾深感抱歉，並對余正煌先生及其家人造成諸多困擾深感不捨。本人過去在媒體上針對余正煌先生的批評並不恰當，本人誠心希望今日雙方調解成立後，雙方一切生活回歸正常並順心如意。」

國民黨「青工會」總會長滿志剛對此在臉書發文指出，「一年多的紛擾，從選前狡辯到今日的道歉、從民進黨一屍五命到賴清德整理戰場的強勢，唯一的輸家就是余正煌。」

滿志剛說，「即使今日和解，未來是否會被秋後算賬？即使今日和解，那個臨終前依然擔心弟弟的姐姐再也不會知道弟弟沒有抄襲！是否回歸平靜，未來，余正煌還有好長的路要走！」

林智堅 台大論文案今日終於畫上句點！ 一年多的紛擾，從選前狡辯到今日的道歉、從民進黨 #一屍五命 到 賴清德 整理戰場的強勢，唯一的輸家就是 #余正煌。 即使今日和解，未來是否會被秋後算賬？ 即使今日和解，那個臨終前依然擔心弟弟的姐姐再也不會知道弟弟沒有抄襲！ 是否回歸平靜，未來，余正煌還有好長的路要走！！ #余正煌贏了嗎 #和解算好事吧

滿志剛發佈於 2023年6月9日 星期五

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