吳怡農父親為性騷擾事件道歉　宣布不再參與公共事務

▲吳乃德被指控性騷擾，他9日公開道歉，表示將不再參與公共事務。（圖／資料照片）

文／中央社

黃姓女子在臉書指出，13年前吳乃德任職真促會理事長期間，曾有將她的手貼在臉頰、親吻等行為。吳乃德今天公開道歉，並表示將退出真促會、不再參與公共事務。

吳乃德今天透過台灣民間真相與和解促進會發布3點聲明表示，對13年前的事及黃小姐13年來所受的折磨，誠摯向對方道歉，希望自己道歉能稍癒她的創傷。

吳乃德指出，自己已經失去社會的信任，不受社會信任的人，不應該參與公共事務；政治論述、演講、講學和倡議，乃是參與公共事務行為，即起退出台灣民間真相與和解促進會，也不再參與公共事務。

吳乃德說，有幸曾與多年來參與公共事務所認識及不認識的朋友共事，同時也深感歉疚，辜負了他們的期待，「這份歉疚將永遠伴隨我」。

黃姓女子在臉書（Facebook）貼文表示，13年前就讀大學期間，曾任白色恐怖青年營的活動總召，營隊結束後，時任真促會理事長的吳乃德主動聯繫請吃飯、慰勞辛苦。

黃姓女子表示，用完餐回程期間，吳乃德在駕駛座上牽起她的左手，並將手貼在吳乃德的臉頰、接著親吻，當下自己傻住，不記得究竟過了多長時間，吳乃德才放下手，開車送她返回學校宿舍。

黃姓女子指出，當時吳乃德曾打電話向她致歉，但事後她盡可能不想再見到吳乃德，避開所有相關場合，且在近日再作噩夢想起當年事件。