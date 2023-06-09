快訊／朱學恒性騷！徐巧芯也譴責卻收「19字羞辱花束」怒報警

▲國民黨台北市議員徐巧芯。（圖／記者屠惠剛攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

國民黨市議員鍾沛君自爆曾遭名嘴朱學恒性騷擾，對此，朱學恒稱當時喝到斷片，因此什麼都不記得，也讓「斷片」一詞引發討論。對此，聲援鍾沛君的台北市議員徐巧芯9日卻收到匿名花束嘲諷羞辱，讓她氣得以跟騷法報警，要找出送花的人。

徐巧芯9日在臉書發文表示，她的辦公室9日收到匿名花束，上面寫著「反正明天你也不會記得，裝醉的人永遠叫不醒」等19字，讓徐無奈地說，「我想這應該是要送給朱學恒的，但是卻刻意、惡意的寄到我的辦公室」，「明明不是我騷擾鍾沛君，我也沒有喝醉酒，為什麼要這樣騷擾我？」

▲徐巧芯收到匿名花束。（圖／翻攝徐巧芯臉書）



「為什麼要受到這樣的羞辱？」徐巧芯說，她不是騷擾犯，同時也譴責包含朱學恒的所有跟騷行為，但仍被許多網友惡意暗示、質疑她曾被朱學恒騷擾，「或者說我因為長得不好看、身材不好，所以沒有被騷擾，甚至還要我『檢討』為什麼自己沒有被騷擾。」

徐巧芯指出，這些網友的惡意言論，都是對於女性的羞辱與霸凌不是嗎？「但你們根本不在乎」。因此，徐巧芯打電話給花店老闆詢問，對方稱有一個人神祕地交出一個信封，並請店家「按照上面送」，也未留下任資料。

徐巧芯表示，送花者的行為可以斷定是刻意為之，「面對這種惡質的行為，將以跟騷法報警，揪出當事人。對於這種栽贓者，我就是會正面對決，絕不低頭，也絕不留情」。

▼徐巧芯聲援鍾沛君並譴責所有性騷擾事件，卻被部分網友性羞辱。（圖／翻攝徐巧芯臉書）

