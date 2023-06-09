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基北北桃公共運輸定期票7／1上路　張善政：攜手打造國際亮眼Mega City

▲基隆、台北、新北與桃園四市市長今天上午共同出席「基北北桃公共運輸定期票啟用記者會」，預定7月1日正式上路。（圖／桃園市新聞處提供）

▲基隆、台北、新北與桃園四市市長今天上午共同出席「基北北桃公共運輸定期票啟用記者會」，預定7月1日正式上路。（圖／桃園市新聞處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長張善政今（9）日上午出席「基北北桃公共運輸定期票啟用記者會」，會上與基隆市長謝國樑、台北市長蔣萬安與新北市長侯友宜共同宣布，定期票將於今年7月1日正式上路，張善政表示，基北北桃公共運輸定期票的推動，可讓桃園市與基隆市、台北市、新北市等四市成為共同生活圈，更可讓過去各縣市在公共運輸上投資發展，進一步發揮更大效益，未來四市將有更多合作機會，期盼將基北北桃四座城市打造成國際上最亮眼的「Mega City」。

▲「基北北桃公共運輸定期票啟用記者會」，桃園市長張善政致詞期盼打造共同生活圈。（圖／桃園市新聞處提供）

▲「基北北桃公共運輸定期票啟用記者會」，桃園市長張善政致詞期盼打造共同生活圈。（圖／桃園市新聞處提供）

張善政致詞時指出，基隆市、台北市、新北市與桃園市四市若在國際舞台上競爭，單靠一己之力是不足夠的，但四市一同團結合作時，無論是市場或產業量能足以在國際上動見觀瞻。這次合作推動基北北桃公共運輸定期票外，將來還會有更多需要一起合作、努力地方，期盼四市持續攜手合作，打造共同生活圈，讓台灣變得更不一樣。

台北市長蔣萬安認為，除感謝四市共同努力外，也感謝中央給予正面支持，讓「基北北桃公共運輸定期票」能夠在7月1日正式實施上路，無論是從城市成本、低碳永續、交通效益或減輕通勤通學族負擔等方向來看，都是非常值得的。

▲基北北桃公共運輸定期票啟用預定今年7月1日正式上路。（圖／桃園市新聞處提供）

基北北桃公共運輸定期票啟用預定今年7月1日正式上路。（圖／桃園市新聞處提供）

基隆市長謝國樑也說，感謝四市與中央部會共同努力，一同促成「基北北桃公共運輸定期票」此項對於基隆市民而言相當有感的政策。

新北市長侯友宜則強調，「基北北桃公共運輸定期票」即將在7月1日正式上路，這將會是個新的里程碑，除代表照顧市民經濟外，更代表「區域共好、台灣共好」，讓國際友人可以看見台灣在公共運輸發展上的進步，使台灣更邁向國際化。

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